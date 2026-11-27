Том Гарді відомий своєю здатністю докорінно змінювати зовнішність заради ролей — як-от у фільмах "Темний лицар: Відродження легенди", "Капоне" та "Бронсон".

Напередодні в Instagram британського актора з’явилося архівне фото, на якому його просто не впізнати: чоловік постав в образі сумнозвісного гангстера Аль Капоне з фільму 2020 року "Капоне".

Том Гарді виглядає невпізнавано

На знімку 49-річний актор виглядає зовсім інакше: він одягнений у жовтий костюм у тонку смужку, білу сорочку та чорну смугасту краватку.

Його волосся виглядає розпатланим, помітні ознаки облисіння, а на обличчі — спеціальний грим, що додав йому віку для відповідності образу персонажа.

Том Гарді Фото: Instagram

У стрічці британський актор зіграв Аль Капоне вже в похилому віці, після звільнення з в’язниці. В описі до фільму йдеться: "47-річний Аль Капоне, провівши 10 років за ґратами, починає страждати на деменцію, а його переслідують спогади про жорстоке минуле".

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"Це не той класичний Аль Капоне, якого зазвичай уявляють, дивлячись на його силует", — розповів актор виданню Men's Journal про роботу над цією роллю.

Том Гарді Фото: YouTube

Том — справжній "хамелеон", коли йдеться про підготовку до ролей у кіно: протягом багатьох років він неодноразово змінював свою вагу та статуру заради роботи.

Як актор розповів порталу AskMen, для ролі у фільмі "Стюарт: Минуле життя" він скинув близько 12 кг, а для зйомок у кримінальній драмі 2008 року "Бронсон" — набрав близько 19 кг.

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