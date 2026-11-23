Тяжка хвороба змінила Брюса Вілліса до невпізнання (фото)
Донька хворого на деменцію американського актора Брюса Вілліса Таллула розчулила новим фото батьком, який відійшов від карʼєри через стан здоровʼя.
На світлині, якою дівчина поділилася в Instagram, вони позували на подвір’ї. Брюс та Таллула сиділи на лавці-гойдалці.
Як виглядає хворий Брюс Вілліс
Донька зірки "Міцного горішка" ніжно обіймала тата та усміхалася йому, а той обережно тримав Таллулу за руку.
Донька Брюса та Демі Мур не стала підписувати фото. А її підписники активно почали писати слова підтримки "міцному горішку" та помітили, що той сильно змінився.
Втім, згодом Таллула видалила фото з татом.
"Я була в такому захваті від милоти цього моменту, що не подумала наперед, що це, мабуть, надто особисте фото, щоби його показувати. Я можу визнати це і клянуся бути обачнішою. Я знаю, що ви всі його любите. Я люблю його. Моя родина любить його. І він досі та назавжди той абсолютний герой, яким ми його знаємо", — зазначила донька актора.
Зазначимо, що Брюс Вілліс відійшов від публічного життя Голлівуду після того, як у 2023 році його родина оголосила про діагноз (раніше в нього виявили неврологічний розлад — афазію).
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Дружина Брюса Вілліса, Емма Гемінг, зворушливо висловилася про актора, говорячи про "наступний розділ його життя" — через три роки після того, як чоловіку діагностували деменцію.
- Молодша донька актора та Демі Мур, Таллула, уперше вийшла заміж.
Крім того, Брюса помітили, як його возив по Лос-Анджелесу доглядач.