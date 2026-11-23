Донька хворого на деменцію американського актора Брюса Вілліса Таллула розчулила новим фото батьком, який відійшов від карʼєри через стан здоровʼя.

На світлині, якою дівчина поділилася в Instagram, вони позували на подвір’ї. Брюс та Таллула сиділи на лавці-гойдалці.

Як виглядає хворий Брюс Вілліс

Донька зірки "Міцного горішка" ніжно обіймала тата та усміхалася йому, а той обережно тримав Таллулу за руку.

Донька Брюса та Демі Мур не стала підписувати фото. А її підписники активно почали писати слова підтримки "міцному горішку" та помітили, що той сильно змінився.

Брюс Вілліс з дочкою Фото: Instagram

Втім, згодом Таллула видалила фото з татом.

"Я була в такому захваті від милоти цього моменту, що не подумала наперед, що це, мабуть, надто особисте фото, щоби його показувати. Я можу визнати це і клянуся бути обачнішою. Я знаю, що ви всі його любите. Я люблю його. Моя родина любить його. І він досі та назавжди той абсолютний герой, яким ми його знаємо", — зазначила донька актора.

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Брюс Вілліс з дочкою Фото: Instagram

Зазначимо, що Брюс Вілліс відійшов від публічного життя Голлівуду після того, як у 2023 році його родина оголосила про діагноз (раніше в нього виявили неврологічний розлад — афазію).

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дружина Брюса Вілліса, Емма Гемінг, зворушливо висловилася про актора, говорячи про "наступний розділ його життя" — через три роки після того, як чоловіку діагностували деменцію.

Молодша донька актора та Демі Мур, Таллула, уперше вийшла заміж.

Крім того, Брюса помітили, як його возив по Лос-Анджелесу доглядач.