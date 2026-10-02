Важкохворий Брюс Вілліс показався на новому фото

Дружина Брюса Вілліса, Емма Гемінг, зворушливо висловилася про актора, говорячи про "наступний розділ його життя" — через три роки після того, як чоловіку діагностували деменцію.

У дописі в Instagram, приуроченому до Всесвітнього тижня обізнаності про лобно-скроневу деменцію (ЛСД), 50-річна Гемінг назвала свого 71-річного чоловіка "легендою" та опублікувала його рідкісну світлину.

Як Брюс Вілліс виглядає зараз

"Я не можу оминути увагою Всесвітній тиждень обізнаності про ЛСД, не згадавши Брюса. Він — рушійна сила моєї діяльності з підтримки та інформування", — написала Емма.

"Завдяки цій справі він відчинив переді мною чимало дверей, і я продовжуватиму йти цим шляхом", — додала жінка.

Гемінг наголосила, що "не дозволить, аби його діагноз виявився марним", зазначивши: "Я знаю, як би він пишався, дізнавшись, що допомагає сім’ям, які живуть із ЛСД та іншими формами деменції, а також тим, хто за ними доглядає, бути поміченими й почутими".

Видео дня

Насамкінець вона написала: "У цьому новому розділі свого життя Брюс продовжує примножувати свою спадщину. Він є і завжди буде справжньою легендою. І я так пишаюся тим, що я його дружина".

Допис супроводжував фотографію Вілліса в панамі та білій футболці з малюнком, який, схоже, створила одна з його молодших дочок.

Брюс Вілліс Фото: Instagram

Вілліс відійшов від публічного життя Голлівуду після того, як у 2023 році його родина оголосила про діагноз (раніше в нього виявили неврологічний розлад — афазію).

Емма Гемінг з дочками Фото: Emma Heming Willis/Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Молодша донька Брюса Вілліса та Демі Мур, Таллула, уперше вийшла заміж.

Дружина актора показала, як наразі виглядають його менші дочки та єдина онука.

Крім того, Брюса помітили, як його возив по Лос-Анджелесу доглядач.