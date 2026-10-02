Важкохворий Брюс Вілліс показався на новому фото
Дружина Брюса Вілліса, Емма Гемінг, зворушливо висловилася про актора, говорячи про "наступний розділ його життя" — через три роки після того, як чоловіку діагностували деменцію.
У дописі в Instagram, приуроченому до Всесвітнього тижня обізнаності про лобно-скроневу деменцію (ЛСД), 50-річна Гемінг назвала свого 71-річного чоловіка "легендою" та опублікувала його рідкісну світлину.
Як Брюс Вілліс виглядає зараз
"Я не можу оминути увагою Всесвітній тиждень обізнаності про ЛСД, не згадавши Брюса. Він — рушійна сила моєї діяльності з підтримки та інформування", — написала Емма.
"Завдяки цій справі він відчинив переді мною чимало дверей, і я продовжуватиму йти цим шляхом", — додала жінка.
Гемінг наголосила, що "не дозволить, аби його діагноз виявився марним", зазначивши: "Я знаю, як би він пишався, дізнавшись, що допомагає сім’ям, які живуть із ЛСД та іншими формами деменції, а також тим, хто за ними доглядає, бути поміченими й почутими".
Насамкінець вона написала: "У цьому новому розділі свого життя Брюс продовжує примножувати свою спадщину. Він є і завжди буде справжньою легендою. І я так пишаюся тим, що я його дружина".
Допис супроводжував фотографію Вілліса в панамі та білій футболці з малюнком, який, схоже, створила одна з його молодших дочок.
Вілліс відійшов від публічного життя Голлівуду після того, як у 2023 році його родина оголосила про діагноз (раніше в нього виявили неврологічний розлад — афазію).
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Молодша донька Брюса Вілліса та Демі Мур, Таллула, уперше вийшла заміж.
- Дружина актора показала, як наразі виглядають його менші дочки та єдина онука.
Крім того, Брюса помітили, як його возив по Лос-Анджелесу доглядач.