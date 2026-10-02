Тяжелобольной Брюс Уиллис показался на новой фотографии

Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, трогательно отозвалась об актёре, говоря о "следующей главе его жизни" — спустя три года после того, как у мужа диагностировали деменцию.

В посте в Instagram, приуроченном к Всемирной неделе осведомленности о лобно-височной деменции (ЛВД), 50-летняя Хеминг назвала своего 71-летнего мужа "легендой" и опубликовала его редкую фотографию.

Как выглядит Брюс Уиллис сейчас

"Я не могу обойти вниманием Всемирную неделю осведомленности о ЛСД, не упомянув Брюса. Он — движущая сила моей деятельности по поддержке и информированию", — написала Эмма.

"Благодаря этому делу он открыл передо мной немало дверей, и я буду продолжать идти по этому пути", — добавила женщина.

Хеминг подчеркнула, что "не позволит, чтобы его диагноз оказался напрасным", отметив: "Я знаю, как бы он гордился, узнав, что помогает семьям, живущим с ЛСД и другими формами деменции, а также тем, кто за ними ухаживает, быть замеченными и услышанными".

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В заключение она написала: "В этой новой главе своей жизни Брюс продолжает приумножать своё наследие. Он является и всегда будет настоящей легендой. И я так горжусь тем, что я его жена".

К посту была добавлена фотография Уиллиса в панаме и белой футболке с рисунком, который, судя по всему, нарисовала одна из его младших дочерей.

Брюс Уиллис Фото: Instagram

Уиллис ушёл из публичной жизни Голливуда после того, как в 2023 году его семья объявила о диагнозе (ранее у него обнаружили неврологическое расстройство — афазию).

Эмма Хеминг с дочерьми Фото: Emma Heming Willis/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Таллула, впервые вышла замуж.

Жена актёра показала, как сейчас выглядят его младшие дочери и единственная внучка.

Кроме того, Брюса заметили, когда его возил по Лос-Анджелесу смотритель.