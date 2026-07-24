Супруга тяжелобольного Брюса Уиллиса показала его дочерей и внучку (фото)

Супруга легендарного американского актёра Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядят его младшие дочери и единственная внучка.

Эмма Хеминг-Уиллис, возлюбленная страдающего деменцией "крепкого орешка", поделилась в Instagram каруселью семейных летних снимков.

Жена Брюса Уиллиса показала его детей

На фото можно увидеть их с актером общих дочерей — 14-летнюю Мэйбел и 12-летнюю Эвелин. А на одном из снимков девочки сидят за столиком вместе со своей племянницей, единственной внучкой Брюса, 3-летней Луэттой.

Подписчики заметили, что Эвелин похожа на своего знаменитого папу. А Мэйбел — на маму.

Дочери и внучка Брюса Уиллиса Фото: Instagram

Жена и дочь Брюса Уиллиса Фото: Instagram

Семья Брюса Уиллиса

Эмма Хеминг и актер состоят в браке с 2009 года. В их браке родились две дочери — Мэйбл и Эвелин. До этого актер был женат на Деми Мур, которая родила от него трех дочерей — Румер, Скаут и Таллулу. Первая из них в 2023 году стала мамой девочки Луетты.

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"Крепкий орешек" ушел из актерской профессии в 2022 году из-за борьбы с афазией, которая привела к ухудшению его речевых способностей. А позже у него диагностировали деменцию. Большая семья часто собирается вместе, чтобы поддержать Брюса.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, как семья общается после того, как звезда "Крепкого орешка" из-за прогрессирующей лобно-височной деменции переехал в другой дом.

Актёра заметили, когда его возил по Лос-Анджелесу сиделка.

Кроме того, Эмма Хеминг призналась, что долгое время не могла понять, почему в поведении мужа произошли резкие изменения.