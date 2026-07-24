Дружина важкохворого Брюса Вілліса показала його дочок і онуку (фото)

Дружина легендарного американського актора Брюса Вілліса показала, як наразі виглядають його менші дочки та єдина онука.

Емма Гемінг-Вілліс, кохана хворого на деменцію "міцного горішка", поділилася в Instagram каруселлю сімейних літніх кадрів.

Дружина Брюса Вілліса показала його дітей

На фото можна побачити їхніх з актором спільних доньок — 14-річну Мейбел і 12-річну Евелін. А на одному з кадрів дівчатка сидять за столиком разом зі своєю племінницею, єдиною онучкою Брюса, 3-річною Луеттою.

Підписники помітили, Евелін схожа на зіркового тата. А Мейбел — на маму.

Дочки та онука Брюса Вілліса Фото: Instagram

Дружина та дочка Брюса Вілліса Фото: Instagram

Родина Брюса Вілліса

Емма Гемінг і актор одружені з 2009 року. У їхньому союзі народилося дві дочки — Мейбл та Евелін. До цього актор перебував у шлюбі з Демі Мур, яка народила від нього трьох спадкоємиць — Румер, Скаут та Таллулу. Перша у 2023 році стала мамою дівчинки Луетти.

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"Міцний горішок" відійшов від акторської карʼєри у 2022 році через боротьбу з афазією мозку, яка спричиняє погіршення його мовних здібностей. А згодом йому діагностували деменцію. Велика родина часто збирається разом, аби підтримати Брюса.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дружина важкохворого Брюса Вілліса зізналася, як родина бачиться після того, як зірка "Міцного горішка" через прогресування лобно-скроневої деменції переїхав в інший будинок.

Актора помітили, як його возив по Лос-Анджелесу доглядач.

Крім того, Емма Гемінг зізналася, що довго не розуміла, чому в поведінці чоловіка відбулися різкі зміни.