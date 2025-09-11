"Це не та людина, з якою я одружилася": дружина Брюса Вілліса здивувала зізнанням

Дружина Брюса Вілліса, модель Емма Хемінг, розповіла, що до встановлення офіційного діагнозу їхній шлюб переживав серйозну кризу. Вона зізналася, що довго не розуміла, чому у поведінці чоловіка відбулися різкі зміни.

У відвертому інтерв’ю для Vanity Fair Емма Хемінг поділилася, що спершу сприйняла перші ознаки хвороби Вілліса як віддалення у стосунках. Моделі здавалося, що їхнє кохання руйнується і шлюб може закінчитися розлученням.

Дружина Брюса Вілліса думала, що їхній шлюб руйнується

"Я думала, що мій шлюб розвалюється. Що відбувається? Це не та людина, з якою я одружилася. Щось просто не так", — пригадала вона свої відчуття.

Лише згодом стало відомо, що причиною змін стала фронтотемпоральна деменція (FTD) — рідкісне захворювання мозку, яке впливає на мову, поведінку та особистість. Через схожість симптомів із біполярним розладом лікарі довго не могли поставити правильний діагноз.

Емма зізналася, що в той час залишалася сам-на-сам зі страхами та емоціями, намагаючись водночас підтримувати дітей і справлятися з непередбачуваними змінами в характері чоловіка.

"Я була дуже зла, засмучена й розгублена. Це не було добре ні для нього, ні для дітей, ні для мене", — додала вона.

