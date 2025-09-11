"Это не тот человек, за которого я вышла замуж": жена Брюса Уиллиса удивила признанием

Жена Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг, рассказала, что до установления официального диагноза их брак переживал серьезный кризис. Она призналась, что долго не понимала, почему в поведении мужа произошли резкие изменения.

В откровенном интервью для Vanity Fair Эмма Хеминг поделилась, что сначала восприняла первые признаки болезни Уиллиса как отдаление в отношениях. Модели казалось, что их любовь рушится и брак может закончиться разводом.

Жена Брюса Уиллиса думала, что их брак рушится

"Я думала, что мой брак разваливается. Что происходит? Это не тот человек, на котором я вышла замуж. Что-то просто не так", — вспомнила она свои ощущения.

Лишь впоследствии стало известно, что причиной изменений стала фронтотемпоральная деменция (FTD) — редкое заболевание мозга, которое влияет на речь, поведение и личность. Из-за схожести симптомов с биполярным расстройством врачи долго не могли поставить правильный диагноз.

Эмма призналась, что в то время оставалась один на один со страхами и эмоциями, пытаясь одновременно поддерживать детей и справляться с непредсказуемыми изменениями в характере мужа.

"Я была очень зла, расстроена и растеряна. Это не было хорошо ни для него, ни для детей, ни для меня", — добавила она.

