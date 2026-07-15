Фільму "Міцний горішок" — 38 років: легенду Брюса Вілліса не впізнати через хворобу (фото)

15 липня культовий бойовик "Міцний горішок" відзначає свій 38-й день народження, повертаючи глядачів у часи, коли простий поліцейський у брудній майці назавжди змінив правила кінематографа. Однак сьогодні виконавець головної ролі Брюс Вілліс уже не схожий на свого непохитного екранного супергероя, адже актор змушений вести зовсім інший, виснажливий бій із прогресуючою та невиліковною недугою.

Як Джон Макклейн переписав правила кіно

У 1988 році вихід "Міцного горішка" став справжньою революцією для жанру екшену. До цього на екранах панували практично невразливі, голі до пояса й максимально м'язисті герої на кшталт Арнольда Шварценеггера чи Сильвестра Сталлоне. Брюс Вілліс, який прийшов у велике кіно з комедійного серіалу "Детективне агентство "Місячне сяйво", запропонував глядачам абсолютно інший образ.

Брюс Вілліс в фільмі "Міцний горішок" Фото: Кадр із фільму

Його Джон Макклейн був звичайною людиною: він боявся, помилявся, збивав у кров босі ноги об бите скло і відпускав саркастичні жарти від безвиході. Саме ця людська вразливість зробила персонажа рідним для мільйонів, а саму стрічку — еталоном бойовика, чиї репліки на кшталт "Yippee-ki-yay" назавжди увійшли в історію поп-культури.

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Найважчий бій за межами екрана

Проте в реальному житті актор зіткнувся із суперником, проти якого безсилі будь-які кінематографічні трюки. Після того, як родина Вілліса оголосила про завершення його кар'єри через афазію (розлад мовлення), лікарі встановили остаточний і значно важчий діагноз — лобно-скроневу деменцію.

Брюс Вілліс бореться з хворобою Фото: Instagram

Ця недуга поступово руйнує когнітивні функції, мовленнєві здібності та змінює поведінку людини. На поодиноких кадрах і коротких відео, якими діляться у соцмережах його дружина Емма Гемінг та колишня дружина Демі Мур, прихильники з болем помічають, як змінився 71-річний актор.

Брюс Вілліс з онукою на фото Фото: Instagram

Рідні Брюса не приховують, що хвороба прогресує, і кожен день приносить нові виклики. Емма Гемінг у своїх публічних зверненнях відверто ділиться тим, що деменція — це важке випробування як для самого пацієнта, так і для всієї родини. Попри це, близькі роблять усе можливе, щоб забезпечити актору максимальний комфорт, спокій та проживати кожну доступну мить разом у теплі та турботі.

Для мільйонів фанатів Брюс Вілліс назавжди залишиться символом незламності та життєлюбства. І сьогодні, переглядаючи легендарний хіт, глядачі в усьому світі подумки бажають йому та його родині сил у цьому найважчому поєдинку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Американський актор Брюс Вілліс, який рідко з'являється на публіці через боротьбу з важкою хворобою, зробив виняток заради ювілею своєї дружини Емми Хемінг. Зірка "Міцного горішка" зворушливо привітав кохану з 50-річчям, піднявши їй настрій кумедним співом та танцем.

Колишня наречена Брюса Вілліса та зірка 90-х виглядає невпізнавано.

Крім того, дружина актора здивувала новими подробицями щодо його стану.