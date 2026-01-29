"Це прокляття": дружина важкохворого Брюса Вілліса здивувала новими подробицями

Емма Хемінг поділилася новинами про стан свого чоловіка Брюса Вілліса, якому кілька років тому поставили діагноз лобно-скронева деменція.

У 2022 році зірці "Міцного горішка" діагностували афазію, розлад, що впливає на комунікацію, і в результаті він завершив свою багаторічну акторську кар'єру. Гемінг зізналася в подкасті "Розмови з Кемом", що Брюс ніколи не знав, що страждає на ЛСД, що є поширеним явищем для людей з психічними розладами.

Брюс Вілліс не знає про свій діагноз

З того часу стан актора постійно погіршується. ЛСД — це прогресуюче захворювання мозку, яке призводить до зменшення лобових і скроневих часток і впливає на поведінку, особистість, рухи та комунікацію.

"Існує цей неврологічний стан, який супроводжує ЛСД, а також інші типи деменції, який називається анозогнозія, коли ваш мозок не може визначити, що з ним відбувається", — пояснила дружина актора.

Брюс Вілліс з дружиною Фото: emmahemingwillis/instagram

"Тож, коли люди думають, що це може бути запереченням — ніби вони не хочуть йти до лікаря, бо вони такі: "У мене все добре, у мене все добре" — насправді, це анозогнозія, яка вступає в гру. Це не заперечення. Це просто те, що їхній мозок змінюється. Це частина хвороби", — додала Емма.

Колишня модель, яка вийшла заміж за Брюса у 2009 році, додала, що вона рада, що її чоловік ніколи не усвідомлював, що з ним відбувається.

Брюс Вілліс з родиною Фото: emmahemingwillis/instagram

"Я думаю, що це благословення і прокляття цього. Брюс ніколи не усвідомлював. Він ніколи не пов’язував крапки того, що в нього ця хвороба, і я дуже рада цьому. Я дуже рада, що він про це не знає", — пояснила вона.

Емма додала, що Брюс здебільшого страждав від проблем зі спілкуванням, а не від поведінкових проблем, таких як імпульсивність та апатія. 70-річний актор також зберіг свою пам’ять і досі знає, хто такі Емма та їхні доньки Мейбл та Евелін.

