"Это проклятие": жена тяжелобольного Брюса Уиллиса удивила новыми подробностями

Эмма Хеминг поделилась новостями о состоянии своего мужа Брюса Уиллиса, которому несколько лет назад поставили диагноз лобно-височная деменция.

В 2022 году звезде "Крепкого орешка" диагностировали афазию, расстройство, влияющее на коммуникацию, и в результате он завершил свою многолетнюю актерскую карьеру. Хеминг призналась в подкасте "Разговоры с Кэмом", что Брюс никогда не знал, что страдает ЛСД, что является распространенным явлением для людей с психическими расстройствами.

Брюс Уиллис не знает о своем диагнозе

С тех пор состояние актера постоянно ухудшается. ЛСД — это прогрессирующее заболевание мозга, которое приводит к уменьшению лобных и височных долей и влияет на поведение, личность, движения и коммуникацию.

"Существует это неврологическое состояние, которое сопровождает ЛСД, а также другие типы деменции, которое называется анозогнозия, когда ваш мозг не может определить, что с ним происходит", — пояснила жена актера.

Брюс Уиллис с женой Фото: emmahemingwillis/instagram

"Поэтому, когда люди думают, что это может быть отрицанием — будто они не хотят идти к врачу, потому что они такие: "У меня все хорошо, у меня все хорошо" — на самом деле, это анозогнозия, которая вступает в игру. Это не отрицание. Это просто то, что их мозг меняется. Это часть болезни", — добавила Эмма.

Бывшая модель, которая вышла замуж за Брюса в 2009 году, добавила, что она рада, что ее муж никогда не осознавал, что с ним происходит.

Брюс Уиллис с семьей Фото: emmahemingwillis/instagram

"Я думаю, что это благословение и проклятие этого. Брюс никогда не осознавал. Он никогда не связывал точки того, что у него эта болезнь, и я очень рада этому. Я очень рада, что он об этом не знает", — пояснила она.

Эмма добавила, что Брюс в основном страдал от проблем с общением, а не от поведенческих проблем, таких как импульсивность и апатия. 70-летний актер также сохранил свою память и до сих пор знает, кто такие Эмма и их дочери Мейбл и Эвелин.

