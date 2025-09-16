Тяжелобольной Брюс Уиллис появился на публике: как он выглядит (фото)

70-летнего американского актера Брюса Уиллиса заметили, как его возил по Лос-Анджелесу смотритель, после того как жена знаменитости призналась, что его перевезли в отдельный дом.

Звезда "Пятого элемента" выглядел расслабленным на пассажирском сиденье внедорожника. Об этом пишет Daily Mail.

Брюс был в синей рубашке поверх белой футболки, а его светлая кожа и глаза были защищены от солнца кепкой и темными солнцезащитными очками.

Брюс Уиллис Фото: Daily Mail

У Брюса Уиллиса деменция

Жена актера, 47-летняя Эмма Хеминг-Уиллис, недавно рассказала, что наняла команду по уходу на полный рабочий день для мужа из-за его лобно-височной деменции. Это состояние влияет на способность Брюса понимать и говорить.

Эмма, которая замужем за Брюсом с 2009 года, рассказала, что со временем они адаптировались к ситуации.

"У нас с Брюсом теперь свой язык, свой способ общения друг с другом", — сказала она.

"Просто нужно сидеть с ним, гулять с ним, слушать его, когда он пытается изъясняться на своем родном языке", — добавила жена актера.

Брюс Уиллис с женой Фото: emmahemingwillis

Новый дом звезды расположен рядом с тем, где Эмма продолжает жить с двумя их дочерьми, 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин.

Они часто навещают папу и наслаждаются семейными обедами вместе.

"Девочкам не нужно, чтобы он был таким или другим. Они действительно адаптировались к его болезни и знают, как двигаться рядом с ним. Это замечательно, но им трудно. Они скучают по нему", — призналась Эмма.

Хотя она получила порцию критики за свое решение, но утверждала, что "это был правильный шаг".

