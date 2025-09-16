Тяжелобольной Брюс Уиллис появился на публике: как он выглядит (фото)
70-летнего американского актера Брюса Уиллиса заметили, как его возил по Лос-Анджелесу смотритель, после того как жена знаменитости призналась, что его перевезли в отдельный дом.
Звезда "Пятого элемента" выглядел расслабленным на пассажирском сиденье внедорожника. Об этом пишет Daily Mail.
Брюс был в синей рубашке поверх белой футболки, а его светлая кожа и глаза были защищены от солнца кепкой и темными солнцезащитными очками.
У Брюса Уиллиса деменция
Жена актера, 47-летняя Эмма Хеминг-Уиллис, недавно рассказала, что наняла команду по уходу на полный рабочий день для мужа из-за его лобно-височной деменции. Это состояние влияет на способность Брюса понимать и говорить.
Эмма, которая замужем за Брюсом с 2009 года, рассказала, что со временем они адаптировались к ситуации.
"У нас с Брюсом теперь свой язык, свой способ общения друг с другом", — сказала она.
"Просто нужно сидеть с ним, гулять с ним, слушать его, когда он пытается изъясняться на своем родном языке", — добавила жена актера.
Новый дом звезды расположен рядом с тем, где Эмма продолжает жить с двумя их дочерьми, 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин.
Они часто навещают папу и наслаждаются семейными обедами вместе.
"Девочкам не нужно, чтобы он был таким или другим. Они действительно адаптировались к его болезни и знают, как двигаться рядом с ним. Это замечательно, но им трудно. Они скучают по нему", — призналась Эмма.
Хотя она получила порцию критики за свое решение, но утверждала, что "это был правильный шаг".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что долго не понимала, почему в поведении мужа произошли резкие изменения.
- Жена актера вспомнила день, когда она узнала, что ее муж столкнется с деменцией.
Кроме того, женщина объяснила свое решение переселить больного актера от семьи.