Важкохворий Брюс Вілліс зʼявився на публіці: як він виглядає (фото)

70-річного американського актора Брюса Вілліса помітили, як його возив по Лос-Анджелесу доглядач, після того як дружина знаменитості зізналася, що його перевезли в окремий будинок.

Related video

Зірка "Пʼятого елементу" виглядав розслабленим на пасажирському сидінні позашляховика. Про це пише Daily Mail.

Брюс був у синій сорочці поверх білої футболки, а його світла шкіра та очі були захищені від сонця кепкою та темними сонцезахисними окулярами.

Брюс Вілліс Фото: Daily Mail

У Брюса Вілліса деменція

Дружина актора, 47-річна Емма Гемінг-Вілліс, нещодавно розповіла, що найняла команду з догляду на повний робочий день для чоловіка через його лобно-скроневу деменцію. Цей стан впливає на здатність Брюса розуміти та говорити.

Емма, яка одружена з Брюсом з 2009 року, розповіла, що з часом вони адаптувалися до ситуації.

"У нас із Брюсом тепер своя мова, свій спосіб спілкування одне з одним", — сказала вона.

"Просто потрібно сидіти з ним, гуляти з ним, слухати його, коли він намагається висловлюватися своєю рідною мовою", — додала дружина актора.

Брюс Вілліс з дружиною Фото: emmahemingwillis

Новий будинок зірки розташований поруч із тим, де Емма продовжує жити з двома їхніми доньками, 13-річною Мейбл та 11-річною Евелін.

Вони часто відвідують тата та насолоджуються сімейними обідами разом.

"Дівчаткам не потрібно, щоб він був таким чи іншим. Вони справді адаптувалися до його хвороби і знають, як рухатися поруч із ним. Це чудово, але їм важко. Вони сумують за ним", — зізналася Емма.

Хоча вона отримала порцію критики за своє рішення, але стверджувала, що "це був правильний крок".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Емма Гемінг-Вілліс зізналася, що довго не розуміла, чому у поведінці чоловіка відбулися різкі зміни.

Дружина актора пригадала день, коли вона дізналася, що її чоловік зіткнеться з деменцією.

Крім того, жінка пояснила своє рішення переселити хворого актора від родини.