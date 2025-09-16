Важкохворий Брюс Вілліс зʼявився на публіці: як він виглядає (фото)
70-річного американського актора Брюса Вілліса помітили, як його возив по Лос-Анджелесу доглядач, після того як дружина знаменитості зізналася, що його перевезли в окремий будинок.
Зірка "Пʼятого елементу" виглядав розслабленим на пасажирському сидінні позашляховика. Про це пише Daily Mail.
Брюс був у синій сорочці поверх білої футболки, а його світла шкіра та очі були захищені від сонця кепкою та темними сонцезахисними окулярами.
У Брюса Вілліса деменція
Дружина актора, 47-річна Емма Гемінг-Вілліс, нещодавно розповіла, що найняла команду з догляду на повний робочий день для чоловіка через його лобно-скроневу деменцію. Цей стан впливає на здатність Брюса розуміти та говорити.
Емма, яка одружена з Брюсом з 2009 року, розповіла, що з часом вони адаптувалися до ситуації.
"У нас із Брюсом тепер своя мова, свій спосіб спілкування одне з одним", — сказала вона.
"Просто потрібно сидіти з ним, гуляти з ним, слухати його, коли він намагається висловлюватися своєю рідною мовою", — додала дружина актора.
Новий будинок зірки розташований поруч із тим, де Емма продовжує жити з двома їхніми доньками, 13-річною Мейбл та 11-річною Евелін.
Вони часто відвідують тата та насолоджуються сімейними обідами разом.
"Дівчаткам не потрібно, щоб він був таким чи іншим. Вони справді адаптувалися до його хвороби і знають, як рухатися поруч із ним. Це чудово, але їм важко. Вони сумують за ним", — зізналася Емма.
Хоча вона отримала порцію критики за своє рішення, але стверджувала, що "це був правильний крок".
