Фильму "Крепкий орешек" — 38 лет: легенду Брюса Уиллиса не узнать из-за болезни (фото)

15 июля культовый боевик "Крепкий орешек" отмечает свой 38-й день рождения, возвращая зрителей во времена, когда простой полицейский в грязной майке навсегда изменил правила кинематографа. Однако сегодня исполнитель главной роли Брюс Уиллис уже не похож на своего непоколебимого экранного супергероя, ведь актер вынужден вести совершенно иную, изнурительную борьбу с прогрессирующим и неизлечимым недугом.

Как Джон Макклейн переписал правила кино

В 1988 году выход фильма "Крепкий орешек" стал настоящей революцией для жанра экшена. До этого на экранах царили практически неуязвимые, обнаженные до пояса и максимально мускулистые герои вроде Арнольда Шварценеггера или Сильвестра Сталлоне. Брюс Уиллис, который пришёл в большое кино из комедийного сериала "Детективное агентство „Лунный свет“", предложил зрителям совершенно иной образ.

Брюс Уиллис в фильме "Крепкий орешек" Фото: Кадр из фильма

Его Джон Макклейн был обычным человеком: он боялся, ошибался, разбивал босые ноги в кровь об осколки стекла и отпускал саркастические шутки из отчаяния. Именно эта человеческая уязвимость сделала персонажа близким миллионам, а сам фильм — эталоном боевика, чьи реплики вроде "Yippee-ki-yay" навсегда вошли в историю поп-культуры.

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Самый тяжелый бой за пределами экрана

Однако в реальной жизни актер столкнулся с соперником, против которого бессильны любые кинематографические трюки. После того как семья Уиллиса объявила о завершении его карьеры из-за афазии (нарушения речи), врачи поставили окончательный и гораздо более серьёзный диагноз — лобно-височную деменцию.

Брюс Уиллис борется с болезнью Фото: Instagram

Это заболевание постепенно разрушает когнитивные функции, речевые способности и изменяет поведение человека. На единичных снимках и коротких видео, которыми делятся в соцсетях его жена Эмма Хэминг и бывшая жена Деми Мур, поклонники с болью замечают, как изменился 71-летний актёр.

Брюс Уиллис с внучкой на фото Фото: Instagram

Родственники Брюса не скрывают, что болезнь прогрессирует, и каждый день приносит новые испытания. Эмма Хэминг в своих публичных выступлениях откровенно говорит о том, что деменция — это тяжелое испытание как для самого пациента, так и для всей семьи. Несмотря на это, близкие делают всё возможное, чтобы обеспечить актёру максимальный комфорт, спокойствие и прожить каждый доступный миг вместе в тепле и заботе.

Для миллионов поклонников Брюс Уиллис навсегда останется символом стойкости и жизнелюбия. И сегодня, пересматривая этот легендарный хит, зрители по всему миру мысленно желают ему и его семье сил в этом тяжелейшем испытании.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Американский актёр Брюс Уиллис, который редко появляется на публике из-за борьбы с тяжёлой болезнью, сделал исключение ради юбилея своей жены Эммы Хеминг. Звезда "Крепкого орешка" трогательно поздравил любимую с 50-летием, подняв ей настроение забавным пением и танцем.

Бывшая невеста Брюса Уиллиса и звезда 90-х выглядит неузнаваемо.

Кроме того, жена актёра поделилась новыми подробностями о его состоянии.