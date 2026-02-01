Хворого Брюса Вілліса переселили в інший будинок: як він бачиться з родиною

Дружина важкохворого Брюса Вілліса Емма Гемінг зізналася, як родина бачиться після того, як зірка "Міцного горішка" через прогресування лобно-скроневої деменції переїхав в інший будинок.

В інтерв’ю для проєкту Conversations With Cam модель розповіла, що бачиться з чоловіком практично щодня. Нове житло Брюса розташоване поруч із сімейним будинком, де Емма мешкає разом із їхніми доньками — 15-річною Мейбл та 11-річною Евелін.

Як родина бачиться з Брюсом Віллісом

Дівчата регулярно проводять час разом з татом та чоловіком. Кілька разів на тиждень вони вечеряють з хворим актором, а Емма без доньок часто заходить до коханого зранку, щоб поснідати з ним. Гемінг вкотре наголосила, що в окремому будинку Брюсу Віллісу набагато комфортніше, адже там цілодобово є персонал, який допомагає йому.

"Ми постійно там буваємо. Це наш другий дім — місце, де ми продовжуємо створювати спільні спогади. Там задовольняються всі потреби Брюса цілодобово, а наш основний дім тепер повністю орієнтований на потреби дітей. Такий баланс виявився правильним для нашої сім’ї", — заявила Емма.

Брюс Вілліс зі старшими доньками Фото: Instagram @scoutlaruewillis

Брюса Вілліса переселили в інший будинок

"Це було найбезпечніше та найкраще рішення — не лише для Брюса, але й для наших двох маленьких дівчаток. І, знаєте, це насправді не обговорюється", — сказала Емма наприкінці 2025 року.

Гемінг, яку багато людей розкритикували після таких новин, пояснила, що проживання її чоловіка у другому будинку з постійною командою догляду гарантує цілодобове задоволення його потреб, а також захищає благополуччя їхніх дочок.

Доньки Брюса Вілліса Фото: mega

