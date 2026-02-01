Больного Брюса Уиллиса переселили в другой дом: как он видится с семьей

Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, как семья видится после того, как звезда "Крепкого орешка" из-за прогрессирования лобно-височной деменции переехал в другой дом.

В интервью для проекта Conversations With Cam модель рассказала, что видится с мужем практически каждый день. Новое жилье Брюса расположено рядом с семейным домом, где Эмма живет вместе с их дочерьми — 15-летней Мейбл и 11-летней Эвелин.

Как семья видится с Брюсом Уиллисом

Девушки регулярно проводят время вместе с папой и мужем. Несколько раз в неделю они ужинают с больным актером, а Эмма без дочерей часто заходит к любимому утром, чтобы позавтракать с ним. Хеминг в очередной раз подчеркнула, что в отдельном доме Брюсу Уиллису гораздо комфортнее, ведь там круглосуточно есть персонал, который помогает ему.

"Мы постоянно там бываем. Это наш второй дом — место, где мы продолжаем создавать совместные воспоминания. Там удовлетворяются все потребности Брюса круглосуточно, а наш основной дом теперь полностью ориентирован на потребности детей. Такой баланс оказался правильным для нашей семьи", — заявила Эмма.

Відео дня

Брюс Уиллис со старшими дочерьми Фото: Instagram @scoutlaruewillis

Брюса Уиллиса переселили в другой дом

"Это было самое безопасное и лучшее решение — не только для Брюса, но и для наших двух маленьких девочек. И, знаете, это на самом деле не обсуждается", — сказала Эмма в конце 2025 года.

Хеминг, которую многие раскритиковали после таких новостей, объяснила, что проживание ее мужа во втором доме с постоянной командой ухода гарантирует круглосуточное удовлетворение его потребностей, а также защищает благополучие их дочерей.

Дочери Брюса Уиллиса Фото: mega

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Эмма Хеминг поделилась новостями о состоянии своего мужа.

Брюса Уиллиса заметили, как его возил по Лос-Анджелесу смотритель.

Кроме того, Эмма Хеминг призналась, что долго не понимала, почему в поведении мужа произошли резкие изменения.