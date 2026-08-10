Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса и Деми Мур вышла замуж (фото)

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Таллула, впервые вышла замуж. Её мужем стал музыкант Джастин Эйси.

Церемония состоялась 8 августа в Сан-Вэлли, штат Айдахо, США, после помолвки в конце 2024 года. Невеста выбрала нежный наряд от одного из люксовых брендов.

Дочь Брюса Уиллиса вышла замуж

Таллула была в облегающем платье из шелкового атласа без бретелек. Его дополняли драпированный подол, длинный шлейф и большой бант на спине.

Интересно, что на создание этого платья ушло 712 часов работы. Более 400 часов мастера шли финальную доработку платья в ателье, а около 60 часов ушло на ручную отделку. Лепестки на свадебном наряде расшивали бисером, а затем вручную прикрепляли.

Таллула Уиллис Фото: Instagram

Скульптурная форма декольте перекликалась с образом матери невесты Деми Мур, в котором она появилась на вечеринке после церемонии вручения премии "Оскар" в начале 2026 года.

Відео дня

Во время финальной примерки рядом с Таллулой находились Деми Мур и её сестры Румер и Скаут.

Таллула Уиллис Фото: Instagram

Интересно, что Деми Мур в своё время тоже выходила замуж за Брюса Уиллиса в пышном платье с длинным шлейфом и фатой.

Дочь Брюса Уиллиса вышла замуж Фото: Instagram

Зять Брюса Уиллиса

Отметим, что Таллула начала встречаться с Джастином после сложного расставания с бойфрендом. В 2022 году её бывший жених Диллон Басс отменил помолвку, сославшись на проблемы Таллулы со здоровьем. Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур боролась с различными зависимостями и анорексией.

Был ли на свадьбе дочери тяжелобольной Брюс Уиллис, пока неизвестно.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Жена легендарного Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядят его младшие дочери и единственная внучка.

Актера заметили, когда его возил по Лос-Анджелесу личный помощник.

Кроме того, Эмма Хеминг призналась, что долгое время не могла понять, почему в поведении мужа произошли резкие изменения.