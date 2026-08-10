Донька важкохворого Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла заміж (фото)

Молодша донька Брюса Вілліса та Демі Мур, Таллула, уперше вийшла заміж. Її чоловіком став музикант Джастін Ейсі.

Церемонія відбулася 8 серпня у Сан-Веллі, штат Айдахо, США, після заручин наприкінці 2024 року. Наречена обрала ніжний образ від одного з люксових брендів.

Дочка Брюса Вілліса вийшла заміж

Таллула була в приталеній сукні з шовкового атласу без бретелей. Її доповнювали драпірований низ, довгий шлейф і великий бант на спині.

Цікаво, що на створення цієї сукні пішло 712 годин роботи. Понад 400 годин майстри шили фінальне доопрацювання сукні в ательє, а близько 60 годин знадобилося для ручного оздоблення. Пелюстки на весільному вбранні розшивали бісером, а потім вручну прикріплювали.

Таллула Вілліс Фото: Instagram

Скульптурна форма декольте перегукувалася з образом мами нареченої Демі Мур, у якому вона з’явилася на вечірці після церемонії "Оскар" на початку 2026 року.

Відео дня

Під час фінальної примірки поруч з Таллулою були Демі Мур та її сестри Румер і Скаут.

Таллула Вілліс Фото: Instagram

Цікаво, що Демі Мур свого часу також виходила заміж за Брюса Вілліса в пишній сукні з довгим шлейфом і фатою.

Дочка Брюса Вілліса вийшла заміж Фото: Instagram

Зять Брюса Вілліса

Зазначимо, що Таллула почала зустрічалися з Джастіном після складного розставання з бойфрендом. 2022 року її колишній наречений Діллон Басс скасував заручени, назвавши причиною цього проблеми Таллули зі здоров'ям. Донька Брюса Вілліса та Демі Мур боролася з різними залежностями та анорексією.

Чи був на весіллі дочки важкохворий Брюс Вілліс, наразі невідомо.

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