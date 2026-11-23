Дочь американского актёра Брюса Уиллиса, страдающего деменцией, Таллула тронула сердца зрителей новым фото отца, который ушёл из профессии из-за проблем со здоровьем.

На фотографии, которой девушка поделилась в Instagram, они позировали во дворе. Брюс и Таллула сидели на скамейке-качели.

Как выглядит больной Брюс Уиллис

Дочь звезды фильма "Крепкий орешек" нежно обнимала отца и улыбалась ему, а тот осторожно держал Таллулу за руку.

Дочь Брюса и Деми Мур не стала подписывать фото. А её подписчики активно стали писать слова поддержки "крепкому орешку" и заметили, что тот сильно изменился.

Брюс Уиллис с дочерью Фото: Instagram

Впрочем, позже Таллула удалила фото с папой.

"Я была настолько восхищена милостью этого момента, что не подумала заранее, что это, пожалуй, слишком личное фото, чтобы его показывать. Я готова признать это и клянусь быть более осмотрительной. Я знаю, что вы все его любите. Я люблю его. Моя семья любит его. И он по-прежнему и навсегда тот абсолютный герой, каким мы его знаем", — отметила дочь актера.

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Брюс Уиллис с дочерью Фото: Instagram

Отметим, что Брюс Уиллис ушёл из публичной жизни Голливуда после того, как в 2023 году его семья объявила о диагнозе (ранее у него обнаружили неврологическое расстройство — афазию).

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, трогательно отозвалась об актёре, говоря о "следующей главе его жизни" — спустя три года после того, как у мужа диагностировали деменцию.

Младшая дочь актёра и Деми Мур, Таллула, впервые вышла замуж.

Кроме того, Брюса заметили, когда его возил по Лос-Анджелесу смотритель.