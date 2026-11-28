В возрасте 93 лет скончался известный советский писатель, поэт, драматург и сценарист Александр Каневский. Он был старшим братом актёра и телеведущего Леонида Каневского.

Александр Каневский скончался в субботу, 28 ноября, в израильском Тель-Авиве. Об этом сообщил 9-й канал израильского телевидения, а также семья писателя в социальных сетях.

Причина и обстоятельства смерти пока не разглашаются. Дату и время прощания обещают объявить позже.

Автор диалогов Штепселя и Тарапуньки: что известно об Александре Каневском

Александр Каневский родился 29 мая 1933 года в Киеве. Был членом Союза кинематографистов Украины.

Наибольшую известность он приобрел, когда в Киеве создавал программы для "Штепселя" и "Тарапуньки" — юмористического дуэта украинских актеров Ефима Березина и Юрия Тимошенко. Дуэт приобрел чрезвычайно большую популярность в УССР в 1950-1960-х годах: Березин и Тимошенко давали по тысяче спектаклей в год, а билеты на их выступления было очень сложно достать. Скетчи для них Каневский создавал совместно с украинским писателем Робертом Виккерсом.

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В конце концов комедийный дуэт распался в 1986 году, когда в Ужгороде скончался Юрий Тимошенко. Современные исследователи по-разному оценивают наследие образов Штепселя и Тарапуньки в украинской культуре, в частности в контексте русификации.

Александр Каневский создавал скетчи для Штепселя и Тарапуньки Фото: Википедия

За время жизни в Киеве Каневский стал сценаристом ряда фильмов. В частности, он писал сценарии к фильму "От и до" 1976 года, выпущенному Киностудией имени Александра Довженко, к рисованному анимационному фильму "Мишка + Машка" Творческого объединения художественной мультипликационной студии "Киевнаукфильм" и др.

В 1980 году Александр Каневский переехал в Москву, где стал автором юмористической программы "Кабачок „12 стульев“", а также участником телевизионной программы "Вокруг смеха".

В 1991 году сценарист переехал в Израиль, где поселился в Тель-Авиве и прожил до конца своих дней. Там он продолжил творческую карьеру, издавая юмористические журналы "Балаган" и "Балагаша" для детей, а также выпускал сатирическую газету "Неправда". Всего он стал автором более 20 повестей и сборников рассказов.

Что он говорил о войне в Украине

Несмотря на то, что Александр Каневский был уроженцем украинского Киева, в медиапространстве нет его публичных комментариев по поводу войны после 2014 года или полномасштабного вторжения России. В последние годы жизни писатель не вел публичной политической деятельности.

Примечательно, что его брат Леонид Каневский также публично не высказывал своей позиции по поводу российской агрессии против Украины. Телеведущий имеет гражданство Израиля и России и продолжает работать в обеих странах.

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