Ушла из жизни известная украинская телеведущая утреннего шоу "Подъем" и программы "Погода" на "Новом канале" Светлана Рыжук. Ей было 40 лет. В последние годы звезда боролась с онкологическим заболеванием.

Трагическую новость сообщил супруг Светланы Рыжук — Виктор Верба (Жалнин) — на своей странице в Facebook. По его словам, телеведущая боролась за жизнь до последнего вздоха.

Смерть Светланы Рыжук

До последних дней рядом со Светланой был её возлюбленный. Виктор признался, что женщина благодарна за прожитую жизнь и навсегда останется для него примером красоты и женской силы.

"Она была для меня целым миром. Она была особенным человеком. Её голос завораживал, её речь вдохновляла, её красота очаровывала, её ум удивлял. Светлана была человеком своего поколения, настоящей украинкой, патриоткой. Она была для меня подругой и женой, возлюбленной, музой, моей половинкой, которая дополняла меня во всём", — написал мужчина.

Видео дня

Светлана боролась за жизнь до последнего вздоха и перенесла невыразимую боль, но в душе осталась борцом за правду и справедливость, отметил Виктор.

"Она навсегда останется в моем сердце примером красоты, женской силы, украинского слова и светом, которым она делилась с теми, кто был с ней искренен. Я был с ней каждый день до самого конца, и она была благодарна за прожитую жизнь и за последние годы, проведённые вместе — спокойная и невероятно красивая", — подчеркнул возлюбленный ведущей.

Светлану Рыжук похоронят в Луцке. О точной дате прощания сообщат позже.

Светлана Рыжук с мужем Фото: Facebook Светлана Рыжук боролась с раком Фото: Facebook

Что известно о Светлане Рыжук

Светлана Рыжук — украинская телеведущая, журналистка и модель, известная как ведущая утреннего шоу "Подъём" и программы "Погода" на "Новом канале".

Звезда экрана родилась 10 июня 1986 года в Луцке, где и начала свою карьеру. Кроме того, Светлана открыла собственную школу риторики.

В 2025 году стало известно, что телеведущая борется с раком молочной железы с метастазами в печень и кости. Светлана узнала о болезни в 2024 году. Долгое время она лечилась в Германии.

В конце октября Рыжук сообщила, что находится в стационаре под наблюдением врачей. Она подчеркнула, что её состояние критическое, но заверила, что силы к ней возвращаются.

Светлана была замужем за украинским певцом Виктором Вербой. У пары есть дочь, которая родилась в 2021 году.

Светлана Рыжук Фото: Facebook Светлана Рыжук с семьей Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский режиссёр и основатель кинокомпании Idea Films Алексей Комаровский рассказал, как у него обнаружили рак.

Телеведущая и актриса Даша Малахова рассказала, как пережила онкологическое заболевание более 20 лет назад. Звезда экрана уже длительное время находится в состоянии ремиссии.

Кроме того, TikTok-знаменитость Наталья Чабан в 18 лет узнала, что у неё агрессивная форма рака. Опухоль быстро развивалась на лице и выросла настолько, что девушка даже перестала слышать на одно ухо.