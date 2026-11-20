Пішла із життя відома українська телеведуча ранкового шоу "Підйом" та програми "Погода" на "Новому каналі" Світлана Рижук. Їй було 40 років. Зірка останні роки боролася з онкологічним захворюванням.

Трагічну звістку повідомив чоловік Світлани Рижук – Віктор Верба (Жалнін) – на сторінці у Facebook. За його словами, телеведуча боролося за життя до останнього подиху.

Смерть Світлани Рижук

До останніх днів поруч із Світланою був її коханий. Віктор зізнався, що жінка вдячна за прожите життя і вона назавжди залишиться для нього прикладом краси і жіночої сили.

"Вона була цілим світом для мене. Вона була особливою людиною. Її голос заворожував, її мова надихала, її краса чарувала, її інтелект дивував. Світлана була людиною покоління, справжньою українкою, патріоткою. Вона була для мене подругою і дружиною, коханою, музою, моєю половинкою, яка доповнювала мене у всьому", — написав чоловік.

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Світлана боролася за життя до останнього подиху і пройшла через невимовний біль, і в душі залишилася бійцем за правду і справедливість, зазначив Віктор.

"Вона назавжди залишиться в моєму серці прикладом краси, жіночої сили, українського слова і світлом, яким вона ділилася з тими, хто був з нею щирим. Я був із нею щодня до останнього, і вона була вдячна за прожите життя і за останні роки разом — спокійна і неймовірно красива", — наголосив коханий ведучої.

Світлану Рижук поховають у Луцьку. Про точну дату прощання повідомлять згодом.

Світлана Рижук із чоловіком Фото: Facebook Світлана Рижук боролося з онкологією Фото: Facebook

Що відомо про Світлану Рижук

Світлана Рижук — українська телеведуча, журналістка та модель, відома як ведуча ранкового шоу "Підйом" та програми "Погода" на "Новому каналі".

Народилася зірка екрану 10 червня 1986 року у Луцьку, де й почала свою справу. Крім цього, Світлана відкрила власну школу риторики.

У 2025 році стало відомо, що телеведуча бореться із раком молочної залози з метастазами в печінку та кістки. Світлана дізналася про хворобу у 2024-му. Тривалий час вона лікувалась у Німеччині.

Наприкінці жовтня Рижук повідомляла, що перебуває у стаціонарі під наглядом лікарів. Вона наголошувала, що її стан критичний, але запевняла, що сили до неї повертаються.

Світлана була у шлюбі з українським співаком Віктором Вербою. У пари є донька, яка народилася у 2021 році.

Світлана Рижук Фото: Facebook Світлана Рижук з родиною Фото: Facebook

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