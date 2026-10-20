"Нічого не боліло": відомий режисер розповів, як виявив у себе рак (відео)

Український режисер та засновник кінокомпанії Idea Films Олексій Комаровський зізнався, як виявив у себе онкологію.

Раніше кінопродюсер розповів, що в нього діагностували рак шкіри, який виявили на обличчі. Тепер Олексій вирішив поділитися подробицями хвороби, аби вберегти якомога більше людей.

Як Олексій Комаровський виявив рак

Чоловіка нічого не турбувало і нічого не боліло. Втім, на обличчі зʼявилася пляма, яка з часом збільшилася і нагадувала висипання. Олексій не звертав на це уваги, але його подруга наполягла піти до лікаря. Там і поставили діагноз.

"Спочатку була просто якась червона пляма на обличчі декілька місяців. Потім якийсь прищ наріс. Нічого не боліло, нічого не турбувало. Я думав, може, укус якийсь. Моя подруга мені тричі сказала сходити провіритися. Я пішов, думав, де я, а де рак, це нереально. Реально… Коли мені сказали, я аж пропітнів. Найпідступніше те, що зовні ураження може бути зовсім маленьким, а під шкірою — поширюватися значно глибше й ширше, ніж здається", — наголосив Комаровський.

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Олексій Комаровський

Режисер фільму "Коли ти вийдеш заміж?" додав, що ділиться цим не для співчуття, а хоче привернути увагу до раку шкіри, адже саме цей тип онкології проходить довго безсимптомно.

"Сходіть до дерматолога та перевірте шкіру. Це не означає, що кожна плямка — це рак. Я про те, щоб ви перевірилися і знали, що все добре, або виявили його на ранній стадії і дали бій. Ваше здоров’я — у ваших руках", — звернувся Олексій.

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