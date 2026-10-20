"Ничего не болело": известный режиссер рассказал, как обнаружил у себя рак (видео)

Украинский режиссёр и основатель кинокомпании Idea Films Алексей Комаровский рассказал, как у него обнаружили рак.

Ранее кинопродюсер рассказал, что у него диагностировали рак кожи, обнаруженный на лице. Теперь Алексей решил поделиться подробностями о болезни, чтобы уберечь как можно больше людей.

Как Алексей Комаровский обнаружил у себя рак

Мужчину ничего не беспокоило и ему ничего не болело. Впрочем, на лице появилось пятно, которое со временем увеличилось и напоминало сыпь. Алексей не обращал на это внимания, но его подруга настояла, чтобы он пошёл к врачу. Там и поставили диагноз.

"Сначала на лице несколько месяцев было просто какое-то красное пятно. Потом появился какой-то прыщ. Ничего не болело, ничего не беспокоило. Я думал, может, какой-то укус. Моя подруга трижды говорила мне сходить к врачу. Я пошел, думал: "Где я, а где рак? Это же нереально". Реально… Когда мне сказали, я весь вспотел. Самое коварное в том, что снаружи поражение может быть совсем маленьким, а под кожей — распространяться значительно глубже и шире, чем кажется", — подчеркнул Комаровский.

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Алексей Комаровский

Режиссёр фильма "Когда ты выйдешь замуж?" добавил, что делится этим не для того, чтобы вызвать сочувствие, а чтобы привлечь внимание к раку кожи, ведь именно этот вид онкологии долгое время протекает бессимптомно.

"Сходите к дерматологу и проверьте кожу. Это не значит, что каждое пятнышко — это рак. Я имею в виду, чтобы вы прошли обследование и убедились, что всё в порядке, или обнаружили его на ранней стадии и дали отпор болезни. Ваше здоровье — в ваших руках", — обратился Алексей.

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