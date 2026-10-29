"Я помирала": блогерка, з якої сміявся весь інтернет, розповіла про рак

TikTok-знаменитість Наталія Чабан у 18 років дізналась, що в неї агресивна форма раку. Пухлина швидко розвивалася на обличчі і настільки виросла, що дівчина навіть перестала чути на одне вухо.

Медики відмовлялись лікувати блогерку і заявляли, що немає сенсу збирати гроші на одужання. Про це Наталія розповіла в інтерв'ю Ксенії Щербач.

Дівчина вже вісім років перебуває у ремісії, але пережитим вона вирішила поділитись тільки зараз.

За словами знаменитості, у 2018 році вона відчула дивне ущільнення на обличчі і навіть не підозрювала, що це онкологія. Однак пухлина з часом збільшувалась.

Лікарі ставили вирок

Коли Наталія перестала чути на праве вухо, хірург наполіг на операції, щоб видалити пухлину. Після втручання дівчина здала аналізи, які спочатку показали лімфому, а потім – рабдоміосаркому.

Після встановлення діагнозу українські медики не хотіли лікувати блогерку, бо вважали, що не зможуть врятувати її.

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"Ви, якщо не маєте грошей на це лікування, ви не збирайте – все одно не врятуєте", – казали лікарі батькам Наталії.

Наталія Чабан Фото: Instagram

Страшні наслідки хіміотерапії

Згодом дівчина звернулась за допомогою до лікарів у Варшаві. Вони сказали блогерці, що хвороба загрожує її життю і запропонували пройти хіміотерапію.

Спочатку Наталії призначили 14 блоків хіміотерапії та 30 днів променевої терапії. У результаті в неї почало випадати волосся, її нудило та вона була дуже виснажена.

Крім цього, на шостий день після терапії у Наталії з’явилися опіки шкіри, а обличчя було настільки пошкоджене, що вона не могла нормально їсти – у роті дівчини утворилися рани.

Блогерка зазначила, що у той момент вона важила близько 43-45 кілограмів при зрості 168 сантиметрів.

"Я настільки була виснажена фізично, що вже дійсно думала, що помираю. Я просто помру від тієї хіміотерапії. І мене тато веде на ПЕТ-КТ. Все чисто, все класно, але кажуть: "Краще все рівно продовжити. Ці чотири блоки треба пройти". Паралельно ми знаходимо онколога у Львові, який цією хворобою займається, але тільки у дітей. І він каже: "Я на вашому місці більше би не продовжувала. Ви подивіться на неї!" – пригадала дівчина.

Зрештою Наталія прислухалася до свого самопочуття і вирішила відмовитися від останніх чотирьох блоків хіміотерапії.

Наталія Чабан у лікарні Фото: Скрін відео

Як зараз почувається блогерка

На сьогодні Наталія вже вісім років перебуває у ремісії. За її словами, вона лише з часом усвідомила, наскільки страшний та важкий період тоді був для неї і батьків.

Зауважимо, що Наталія Чабан створює іронічні відео у соцмережі про побутові та сімейні конфлікти, перевтілюючись у різні образи – свекруху, невістку або маму. Їй вдається створювати живі комедійні ролики, які збирають тисячі коментарів та вподобайок.

Як зараз виглядає Наталія Чабан Фото: Instagram Як зараз виглядає Наталія Чабан Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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