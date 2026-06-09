Боротьба з раком: блогерка, з якої сміявся весь інтернет, розповіла про хворобу

Інтернет-зірка зізналася, через що їй довелося пройти у боротьбі з раком. Блогерка розповіла про свій шлях, закликавши послідовників регулярно обстежуватися й турбуватися про своє здоров’я.

TikTok-знаменитість Наталія Чабан зі Львова у своїх соцмережах вперше розповіла про онкологію. У неї виявили злоякісну пухлину в ділянці щоки. Довелося зробили складну операцію на обличчі: вона пройшла хіміотерапію та променеву терапію. Наслідки лікування вона відчуває й досі.

Під час терапії Наталії пошкодили велику слинну залозу та частину щитовидної залози, через що тепер вона постійно приймає гормони. Також лікування вплинуло на зуби, волосся та загальний стан організму.

Наталія Чабан зі Львова Фото: Instagram

Уже 8 років у Чабан ремісія, але вона досі живе зі страхом рецидиву та працює з психотерапевтом.

"У мене ще є тривога, що буде рецидив. Я щось знаходжу на тілі й починається паніка. Тому працюю з психотерапевтом. Але дуже вдячна лікарям і батькам за те, що врятували мені життя. Наслідки – це настільки великий мізер порівняно з тим, що я пережила", – підсумувала блогерка.

Відео дня

Своєю історією вона вирішила нагадати підписникам про важливість своєчасних обстежень та турботи про власне здоров’я.

Наталія Чабан створює іронічні відео про побутові та сімейні конфлікти, майстерно перевтілюючись у різні образи – свекруху, невістку чи маму. Їй вдається створювати живі, театральні та комедійні відео.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі опублікували раніше небачене відео аварії, в якій загинула 26-річна TikTok-блогерка Vikunciy (Вікторія Мірошниченко) разом зі своєю помічницею Іванкою. На кадрах видно, що того дня був сильний вітер та йшов дощ.

Користувачі соцмереж різко розкритикували двох блогерок, які знялися у гламурних образах на тлі зруйнованих будівель у районі станції метро "Лук’янівська" та ТРЦ "Квадрат".

Крім того, українська блогерка Ванесса Виноградова оскандалилася жартом про масований обстріл України в ніч на 14 травня.