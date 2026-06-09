Боротьба з раком: блогерка, з якої сміявся весь інтернет, розповіла про хворобу
Інтернет-зірка зізналася, через що їй довелося пройти у боротьбі з раком. Блогерка розповіла про свій шлях, закликавши послідовників регулярно обстежуватися й турбуватися про своє здоров’я.
TikTok-знаменитість Наталія Чабан зі Львова у своїх соцмережах вперше розповіла про онкологію. У неї виявили злоякісну пухлину в ділянці щоки. Довелося зробили складну операцію на обличчі: вона пройшла хіміотерапію та променеву терапію. Наслідки лікування вона відчуває й досі.
Під час терапії Наталії пошкодили велику слинну залозу та частину щитовидної залози, через що тепер вона постійно приймає гормони. Також лікування вплинуло на зуби, волосся та загальний стан організму.
Уже 8 років у Чабан ремісія, але вона досі живе зі страхом рецидиву та працює з психотерапевтом.
"У мене ще є тривога, що буде рецидив. Я щось знаходжу на тілі й починається паніка. Тому працюю з психотерапевтом. Але дуже вдячна лікарям і батькам за те, що врятували мені життя. Наслідки – це настільки великий мізер порівняно з тим, що я пережила", – підсумувала блогерка.
Своєю історією вона вирішила нагадати підписникам про важливість своєчасних обстежень та турботи про власне здоров’я.
Наталія Чабан створює іронічні відео про побутові та сімейні конфлікти, майстерно перевтілюючись у різні образи – свекруху, невістку чи маму. Їй вдається створювати живі, театральні та комедійні відео.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У мережі опублікували раніше небачене відео аварії, в якій загинула 26-річна TikTok-блогерка Vikunciy (Вікторія Мірошниченко) разом зі своєю помічницею Іванкою. На кадрах видно, що того дня був сильний вітер та йшов дощ.
- Користувачі соцмереж різко розкритикували двох блогерок, які знялися у гламурних образах на тлі зруйнованих будівель у районі станції метро "Лук’янівська" та ТРЦ "Квадрат".
Крім того, українська блогерка Ванесса Виноградова оскандалилася жартом про масований обстріл України в ніч на 14 травня.