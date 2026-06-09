Борьба с раком: блогерша, над которой смеялся весь интернет, рассказала о болезни

Интернет-звезда призналась, через что ей пришлось пройти в борьбе с раком. Блогерша рассказала о своем пути, призвав последователей регулярно обследоваться и беспокоиться о своем здоровье.

TikTok-знаменитость Наталья Чабан из Львова в своих соцсетях впервые рассказала об онкологии. У нее обнаружили злокачественную опухоль в области щеки. Пришлось сделали сложную операцию на лице: она прошла химиотерапию и лучевую терапию. Последствия лечения она чувствует до сих пор.

Во время терапии Наталье повредили большую слюнную железу и часть щитовидной железы, из-за чего теперь она постоянно принимает гормоны. Также лечение повлияло на зубы, волосы и общее состояние организма.

Наталья Чабан из Львова Фото: Instagram

Уже 8 лет у Чабан ремиссия, но она до сих пор живет со страхом рецидива и работает с психотерапевтом.

"У меня еще есть тревога, что будет рецидив. Я что-то нахожу на теле и начинается паника. Поэтому работаю с психотерапевтом. Но очень благодарна врачам и родителям за то, что спасли мне жизнь. Последствия — это настолько большой мизер по сравнению с тем, что я пережила", — подытожила блогерша.

Відео дня

Своей историей она решила напомнить подписчикам о важности своевременных обследований и заботы о собственном здоровье.

Наталья Чабан создает ироничные видео о бытовых и семейных конфликтах, мастерски перевоплощаясь в разные образы — свекровь, невестку или маму. Ей удается создавать живые, театральные и комедийные видео.

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