"Пробили дно": девушки устроили модную съемку на фоне разбомбленного Киева (фото, видео)

Пользователи соцсетей резко раскритиковали двух блогерш, которые снялись в гламурных образах на фоне разрушенных зданий в районе станции метро "Лукьяновская" и ТРЦ "Квадрат".

После ночного обстрела Киева в соцсетях разгорелся скандал. Две блогерши устроили фотосессию на пепелище после российской атаки. Страницы девушек уже заблокировали в Instagram.

В видео, которое пока недоступно для просмотра, инфлюенсерши позировали в праздничных платьях на фоне разрушенного ТРЦ "Квадрат" в районе станции метро "Лукьяновская", которая уже неоднократно становилась объектом вражеской атаки.

Одна из блогерш успела объяснить в сториз, что накануне они были на праздновании, а съемку сделали на следующий день. Однако людей это не убедило.

Критика в сети

"Это специально оделись, сделали макияж и прически, чтобы приехать на фотосессию... Хорошо, что хоть не обозначали бренды платьев и обуви... Или обозначали?" — поинтересовалась одна участница обсуждения.

Другая добавила: "Я не профи в этом, но впечатление, что телки решили "хайп на крови" поднять из расчета, что их фото завирутся на иностранную аудиторию".

Девушки устроили модную съемку на фоне разбомбленного Киева Фото: Threads

"Видела процесс этой "съемки". Постояли возле тлеющего "Квадрата", пофоткались. Возвращаются к типу с улыбкой на лице и вопросом: "Ну шо там, получилось?". Вам сказать, что я стояла в а**е или это и так понятно?" — прокомментировала следующая.

"Пробили дно", — отметил еще кто-то.

Сейчас профили девушек невозможно найти в социальных сетях.

