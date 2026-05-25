"Пробили дно": дівчата влаштували модну зйомку на тлі розбомбленого Києва (фото, відео)

Користувачі соцмереж різко розкритикували двох блогерок, які знялися у гламурних образах на тлі зруйнованих будівель у районі станції метро "Лук’янівська" та ТРЦ "Квадрат".

Після нічного обстрілу Києва в соцмережах розгорівся скандал. Дві блогерки влаштували фотосесію на згарищі після російської атаки. Сторінки дівчат вже заблокували у Instagram.

У відео, яке наразі недоступне для перегляду, інфлюенсерки позували у святкових сукнях на фоні зруйнованого ТРЦ "Квадрат" в районі станції метро "Лук’янівська", що вже неодноразово ставала об’єктом ворожої атаки.

Одна з блогерок встигла пояснити в сторіз, що напередодні вони були на святкуванні, а зйомку зробили наступного дня. Однак людей це не переконало.

Критика в мережі

"Це спеціально одягнулися, зробили макіяж і зачіски, щоб приїхати на фотосесію… Добре, що хоч не позначали бренди суконь і взуття… Чи позначали?" – поцікавилась одна учасниця обговорення.

Інша додала: "Я не профі в цьому, але враження, що тьолки рішили "хайп на крові" підняти з розрахунку, що їх фото завірусяться на іноземну авдиторію".

Дівчата влаштували модну зйомку на тлі розбомбленого Києва Фото: Threads

"Бачила процес цієї "зйомки". Постояли біля тліючого "Квадрата", пофоткались. Повертаються до тіпа з посмішкою на обличчі та питанням: "Ну шо там, вийшло?". Вам сказати, що я стояла в а**ї чи це і так зрозуміло?" – прокоментувала наступна.

"Пробили дно", – зазначив ще хтось.

Наразі профілі дівчат неможливо знайти в соціальних мережах.

