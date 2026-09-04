Відома співачка, яка боролась із раком й алкоголізмом, вийшла заміж за актора-воїна

Українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська), яка пережила боротьбу з онкологією та алкогольною залежністю, за чутками, офіційно оформила стосунки з актором, телеведучим і військовослужбовцем Даніелем Салемом.

Про це першим розповів блогер Богдан Беспалов, посилаючись на анонімне джерело з "стовідсотковими" доказами. Пара тим часом не поспішає підтверджувати новину публічно, тримаючи весілля за сімома замками.

Таємне весілля

Про те, що зірка й військовий нібито скріпили стосунки печаткою в паспорті, стало відомо не від самих закоханих, а від популярного пліткаря Богдана Беспалова. За його словами, інформацію йому передало анонімне джерело, і він особисто переконаний у її достовірності.

Lida Lee та Даніель Салем, ймовірно, побралися Фото: Instagram

"Ліда Лі вийшла заміж за Даніеля Салема. Вони вже майже придбали спільну квартиру. Інформація на 100%, є докази", – зазначив блогер, цитуючи свого інформатора.

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Пара планує іпотеку

Крім самого факту одруження, Беспалов розкрив ще одну деталь особистого життя пари: Ліда й Даніель нібито вже взялися за оформлення кредиту на квартиру, аби звити спільне гніздечко.

"Ну що, Ліда, Даніель, вітаємо. Купівля житла – дуже відповідальний крок, і для цього потрібно дуже багато грошей. Тому треба працювати, працювати і ще раз працювати", – додав блогер.

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Роман співачки й актора-воїна перестав бути таємницею за зачиненими дверима ще раніше – Lida Lee сама розкрила карти в день виходу свого нового треку "Схожі". Саме тоді артистка вперше публічно зізналася, що її серце зайняте.

"Ця прем'єра для мене особлива. Я вперше говорю про свої стосунки мовою пісні. Вперше зізнаюся, що закохана. Вперше так відверто відкриваю свою душу", – поділилася Ліда.

Відтоді фанати уважно стежили за розвитком стосунків пари, а нова інформація про весілля лише підігріла інтерес до особистого життя співачки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Lida Lee відповіла критикам, які обговорювали зміни в її фігурі, і зробила це доволі емоційно.

Раніше співачка вже офіційно зізналася в стосунках з Даніелем Салемом, розкривши деякі подробиці їхнього роману.

Також відомо, що ще у жовтні артистку підстерегла неприємність – буквально за кілька днів до зйомок кліпу на пісню "Літай" вона потрапила в ДТП. Втім, навіть це не змусило Ліду відкласти творчі плани.