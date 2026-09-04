Известная певица, которая боролась с раком и алкоголизмом, вышла замуж за актера-воина

Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская), пережившая борьбу с онкологией и алкогольной зависимостью, по слухам, официально оформила отношения с актёром, телеведущим и военнослужащим Даниэлем Салемом.

Об этом первым сообщил блогер Богдан Беспалов, сославшись на анонимный источник с "стопроцентными" доказательствами. Пара тем временем не спешит подтверждать эту новость публично, держа свадьбу за семью замками.

Тайная свадьба

О том, что звезда и военный якобы закрепили свои отношения штампом в паспорте, стало известно не от самих влюбленных, а от популярного сплетника Богдана Беспалова. По его словам, информацию ему передал анонимный источник, и он лично убежден в её достоверности.

Лида Ли и Даниэль Салем, вероятно, поженились Фото: Instagram

"Лида Ли вышла замуж за Даниэля Салема. Они уже почти купили совместную квартиру. Информация на 100%, есть доказательства", — отметил блогер, цитируя своего информатора.

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Пара планирует взять ипотеку

Помимо самого факта вступления в брак, Беспалов раскрыл ещё одну деталь личной жизни пары: Лида и Даниэль якобы уже приступили к оформлению кредита на квартиру, чтобы устроить совместное гнездышко.

"Ну что ж, Лида, Даниэль, поздравляем. Покупка жилья — очень ответственный шаг, и для этого требуется очень много денег. Поэтому нужно работать, работать и ещё раз работать", — добавил блогер.

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Роман певицы и актёра-воина перестал быть тайной за закрытыми дверями ещё раньше — Лида Ли сама раскрыла все карты в день выхода своего нового трека "Схожі". Именно тогда артистка впервые публично призналась, что её сердце занято.

"Эта премьера для меня особенная. Я впервые рассказываю о своих отношениях в песне. Впервые признаюсь, что влюблена. Впервые так откровенно раскрываю свою душу", — поделилась Лида.

С тех пор поклонники внимательно следили за развитием отношений пары, а новая информация о свадьбе лишь подогрела интерес к личной жизни певицы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лида Ли ответила критикам, обсуждавшим изменения в её фигуре, и сделала это довольно эмоционально.

Ранее певица уже официально призналась в отношениях с Даниэлем Салемом, раскрыв некоторые подробности их романа.

Также известно, что ещё в октябре артистку постигла неприятность — буквально за несколько дней до съёмок клипа на песню "Летай" она попала в ДТП. Впрочем, даже это не заставило Лиду отложить творческие планы.