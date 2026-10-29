"Я умирала": блогерша, над которой смеялся весь интернет, рассказала о раке

TikTok-знаменитость Наталья Чабан в 18 лет узнала, что у неё агрессивная форма рака. Опухоль быстро развивалась на лице и выросла настолько, что девушка даже перестала слышать на одно ухо.

Медики отказывались лечить блогершу и заявляли, что нет смысла собирать деньги на лечение. Об этом Наталья рассказала в интервью Ксении Щербач.

Девушка уже восемь лет находится в ремиссии, но о пережитом она решила рассказать только сейчас.

По словам знаменитости, в 2018 году она почувствовала странное уплотнение на лице и даже не подозревала, что это онкология. Однако опухоль со временем увеличивалась.

Врачи выносили приговор

Когда Наталья перестала слышать на правое ухо, хирург настоял на операции по удалению опухоли. После операции девушка сдала анализы, которые сначала показали лимфому, а затем — рабдомиосаркому.

После постановки диагноза украинские врачи не хотели лечить блогершу, поскольку считали, что не смогут спасти её.

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"Если у вас нет денег на это лечение, не собирайте их — всё равно не спасёте", — говорили врачи родителям Натальи.

Наталья Чабан Фото: Instagram

Страшные последствия химиотерапии

Впоследствии девушка обратилась за помощью к врачам в Варшаве. Они сказали блогерше, что болезнь угрожает её жизни, и предложили пройти химиотерапию.

Сначала Наталье назначили 14 курсов химиотерапии и 30 дней лучевой терапии. В результате у неё начали выпадать волосы, её тошнило, и она была очень измождённой.

Кроме того, на шестой день после лечения у Натальи появились ожоги кожи, а лицо было настолько повреждено, что она не могла нормально есть — во рту у девушки образовались раны.

Блогерша отметила, что в тот момент она весила около 43–45 килограммов при росте 168 сантиметров.

"Я была настолько измотана физически, что уже действительно думала, что умираю. Я просто умру от этой химиотерапии. И папа везет меня на ПЭТ-КТ. Всё чисто, всё отлично, но говорят: "Лучше всё-таки продолжить. Эти четыре курса нужно пройти". Параллельно мы находим онколога во Львове, который занимается этой болезнью, но только у детей. И он говорит: "Я на вашем месте больше бы не продолжала. Вы посмотрите на неё!" — вспомнила девушка.

В конце концов Наталья прислушалась к своему самочувствию и решила отказаться от последних четырёх курсов химиотерапии.

Наталья Чабан в больнице Фото: Скрин видео

Как сейчас чувствует себя блогерша

На сегодняшний день Наталья уже восемь лет находится в ремиссии. По её словам, она только со временем осознала, насколько страшным и тяжёлым был тогда этот период для неё и её родителей.

Отметим, что Наталья Чабан снимает в соцсетях ироничные видео о бытовых и семейных конфликтах, перевоплощаясь в различные образы — свекровь, невестку или маму. Ей удаётся создавать яркие комедийные ролики, которые собирают тысячи комментариев и лайков.

Как сейчас выглядит Наталья Чабан Фото: Instagram Как сейчас выглядит Наталья Чабан Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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