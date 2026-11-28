У віці 93 роки помер відомий радянський письменник, поет, драматург та сценарист Олександр Каневський. Він був старшим братом актора та телеведучого Леоніда Каневського.

Олександра Каневського не стало у суботу, 28 листопада, в ізраїльському Тель-Авіві. Про це повідомив 9-й канал ізраїльського телебачення, а також сім'я письменника у соцмережах.

Причину та обставини смерті наразі не розголошують. Дату та час прощання обіцяють оголосити пізніше.

Автор діалогів Штепселя і Тарапуньки: що відомо про Олександра Каневського

Олександр Каневський народився 29 травня 1933 року у Києві. Був членом Спілки кінематографістів України.

Найбільшу славу здобув, коли у Києві створював програми для Штепселя і Тарапуньки — гумористичного дуету українських акторів Юхима Березіна та Юрія Тимошенка. Дует здобув надзвичайно велику популярність в УРСР у 1950-1960-х роках: Березін та Тимошенко давали по тисячі вистав на рік, а на їхні виступи було дуже складно придбати квитки. Скетчі для них Каневський створював разом із українським письменником Робертом Віккерсом.

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Зрештою комедійний дует розпався у 1986 році, коли в Ужгороді помер Юрій Тимошенко. Сучасні дослідники по-різному оцінюють спадщину образів Штепселя і Тарапуньки в українській культурі, зокрема у контексті русифікації.

Олександр Каневський створював скетчі для Штепселя і Тарапуньки Фото: Вікіпедія

За життя у Києві Каневський став сценаристом низки стрічок. Зокрема писав сценарії до фільму "Від і до" 1976 року, що випустила Кіностудія імені Олександра Довженка, мальованої анімаційної стрічки "Мишко + Машка" Творчого об'єднання художньої мультиплікаційної студії Київнаукфільм тощо.

1980 року Олександр Каневський переїхав до Москви, де став автором гумористичної програми "Кабачок "12 стільців", а також учасником телевізійної програми "Навколо сміху".

У 1991 році сценарист переїхав жити в Ізраїль, де поселився у Тель-Авіві і прожив до кінця своїх днів. Там продовжував творчу кар'єру, видававши гумористичні журнали "Балаган" та "Балагаша" для дітей, а також випускав сатиричну газету "Неправда". Загалом став автором більше ніж 20 повістей та збірників оповідань.

Що казав про війну в Україні

Попри те, що Олександр Каневський був уродженцем українського Києва, у медіапросторі немає його публічних коментарів з приводу війни після 2014 року чи повномасштабного вторгнення Росії. В останні роки життя письменник не вів публічної політичної діяльності.

Примітно, що його брат Леонід Каневський також публічно не висловлював позиції щодо російської агресії проти України. Телеведучий має громадянство Ізраїлю та Росії й продовжує працювати в обох країнах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Також нещодавно померла відома телеведуча Світлана Рижук, в якої виявили онкологію.