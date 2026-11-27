Джеральд Молен починав кар'єру в Голлівуді за кермом вантажівки, а згодом здобув "Оскар" і навіть зміг переконати самого Стівена Спілберга змінити віковий рейтинг одного з його фільмів.

У США у віці 91 року помер американський кінопродюсер Джеральд Роберт Молен, відомий багаторічною співпрацею з режисером Стівеном Спілбергом. Він був одним із продюсерів фільму "Список Шиндлера", який отримав премію "Оскар" за найкращий фільм, присвячений порятунку євреїв під час Голокосту, а також працював над стрічками "Парк Юрського періоду", "Капітан Крюк" і "Особлива думка".Про смерть кінематографіста повідомила його внучата племінниця Рейчел Лоррейн Пуллан у дописі в Instagram, який 26 листопада процитувало американське профільне видання Deadline.

У своєму дописі Рейчел Пуллан написала, що її двоюрідний дідусь пішов із життя, щоб возз'єднатися зі своєю матір'ю та дружиною Пет, якої не стало у січні 2024 року. Подружжя прожило разом майже 70 років.

Відео дня

"Я така щаслива за нього і водночас мені дуже сумно", — написала Пуллан.

Причину смерті кінематографіста родина не розголошує.

Жінка також згадала про професійний шлях Молена, який розпочинав кар'єру з роботи на кіностудії, а згодом став одним із відомих голлівудських продюсерів.

"Дядько Джеррі був людиною з високими моральними принципами та бездоганною порядністю. Він починав із роботи з декораціями та водіння автомобілів на кіностудії, а згодом доріс до посади продюсера", — написала Пуллан.

Як Джеральд Молен став одним із продюсерів фільмів Спілберга

Джеральд Роберт Молен народився 6 січня 1935 року в місті Грейт-Фолс, штат Монтана, США. Згодом його родина переїхала до Північного Голлівуду, де батьки майбутнього продюсера відкрили кафе неподалік кіностудії Republic Pictures.

Кар'єру в кіноіндустрії Молен розпочав у 1957 році. Спочатку він працював водієм вантажівки, перевозив меблі та декорації для знімальних майданчиків. Згодом перейшов до кіностудії Universal, де доріс до керівника транспортного відділу.

Співпраця Молена зі Стівеном Спілбергом розпочалася у 1985 році під час роботи над фільмом "Квіти лілових полів" — тоді він обіймав посаду керівника виробництва. Пізніше Молен став відповідальним за організацію знімального процесу історичної драми "Барва пурпурова". Через два роки він уже працював асоційованим продюсером фантастичної комедії "Батарейки не додаються".

У 1988 році Молен став співпродюсером фільму "Людина дощу" з Дастіном Гоффманом і Томом Крузом. Стрічка здобула чотири премії "Оскар", зокрема в категорії "Найкращий фільм".

Які відомі фільми спродюсував Джеральд Молен

Одним із найважливіших у кар'єрі кінематографіста став 1993 рік. Тоді на екрани вийшли одразу дві картини Спілберга, над якими працював Молен, — фантастичний пригодницький фільм "Парк Юрського періоду" та історична драма "Список Шиндлера".

За останню стрічку у 1994 році Молен разом зі Стівеном Спілбергом і Бранко Лустігом отримав премію "Оскар" у категорії "Найкращий фільм".

У різні роки Молен обіймав посаду керівника виробництва кінокомпанії Спілберга Amblin Entertainment. До проєктів, над якими він працював упродовж своєї кар'єри, належать:

"Людина дощу" (1988);

"Дні грому" (1990);

"Капітан Крюк" (1991);

"Парк Юрського періоду" (1993);

"Список Шиндлера" (1993);

"Флінтстоуни" (1994);

"Каспер" (1995);

"Смерч" (1996);

"Загублений світ: Парк Юрського періоду" (1997);

"Амістад" (1997);

"Інший бік раю" (2001);

"Особлива думка" (2002);

"Мег: Монстр глибини" (2018);

"Мег 2: Западина" (2023).

Молен також з'являвся перед камерою. Зокрема, у "Парку Юрського періоду" він зіграв ветеринара доктора Гардінга, а у фільмі "Спіймай мене, якщо зможеш" виконав епізодичну роль.

До речі, згадуючи свого двоюрідного дідуся, Рейчел Пуллан розповіла, що той дотримувався власних моральних принципів навіть тоді, коли це могло позначитися на його кар'єрі. За її словами, саме Молен наполіг на тому, щоб фантастичний трилер "Особлива думка" з Томом Крузом отримав американський прокатний рейтинг PG-13 замість суворішого R.

Продюсер поставив перед Спілбергом умову, що працюватиме над картиною лише в тому разі, якщо вона буде доступною ширшій аудиторії. Режисер погодився, оскільки хотів бачити Молена серед продюсерів фільму.

Особливе місце в житті кінематографіста посідав "Парк Юрського періоду" 1993 року випуску. Він був продюсером цієї пригодницької стрічки, яка стала однією з найвідоміших робіт Стівена Спілберга. У 1997 році Молен також працював над її продовженням — "Загубленим світом". Його ім'я зазначене серед продюсерів обох фільмів на офіційному сайті Amblin Entertainment. За словами Пуллан, це була одна з його улюблених картин, над якими він працював. За її словами, навіть через десятиліття після виходу фільму в будинку продюсера майже на кожній поверхні стояли фігурки динозаврів.

На згадку про двоюрідного дідуся Рейчел вирішила переглянути саме "Парк Юрського періоду" в день його смерті.

Відомо, що останні роки життя Молен мешкав у штаті Монтана, продовжував працювати над кінопроєктами та ділився професійним досвідом зі студентами. У нього залишилися син Стівен, онуки та правнуки.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Британський музикант Енді Тейлор, гітарист і один із засновників культового гурту Duran Duran, помер у віці 65 років після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

Німецька супермодель, акторка та художниця Верушка фон Лендорф, яку свого часу називали найкрасивішою жінкою світу та яка стала музою відомих фотографів і модельєрів, померла у віці 87 років у своєму будинку в Берліні.

Австралійська модель та дизайнерка купальників Сахара Рей несподівано померла у 34 роки. Вона стала знаменитою після чуток про роман із канадським співаком Джастіном Бібером.