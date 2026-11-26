Мільйони впізнавали його музику з перших нот, але мало хто знав, яку битву він вів поза сценою. Duran Duran втратили одного зі своїх засновників.

Британський музикант Енді Тейлор, оригінальний гітарист культового гурту Duran Duran, помер у віці 65 років 23 листопада у власному будинку, в оточенні рідних. Про його смерть 25 листопада повідомили родина музиканта та колишні колеги по гурту у спільній заяві, опублікованій на офіційному сайті Duran Duran.

У заяві представники гурту підтвердили, що музикант помер після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

"Гітарист Енді Тейлор, улюблений чоловік, батько та дідусь, помер після тривалої та мужньої боротьби з раком передміхурової залози. Йому було 65 років. Енді мирно пішов із життя вдома, в оточенні своєї родини, у понеділок, 23 листопада", — йдеться в офіційному повідомленні.

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Від імені родини також виступила дружина музиканта Трейсі. Вона розповіла, що, попри світову популярність і численні гастролі, для її чоловіка на першому місці завжди залишалася родина. Найбільше щастя йому приносили моменти, коли всі близькі збиралися разом.

"Для всього світу Енді був блискучим гітаристом, але для нас він був найчудовішим чоловіком, люблячим батьком і дідусем, який найбільше пишався своїми онуками. Він був опорою нашої родини. Попри всі неймовірні враження, які подарувала йому музика, сім'я завжди була на першому місці", — написала Трейсі.

Вона також подякувала шанувальникам з усього світу за підтримку, яку вони надавали музикантові. Ще б пак, довгі роки він боровся з онкологією

За словами дружини, увага та добрі слова прихильників допомагали йому триматися у складні періоди боротьби із захворюванням.

У Енді та Трейсі залишилися четверо дітей — Джорджина, Ізабелла, Бетані та Ендрю, а також онук Албі.

Після смерті Енді Тейлора його родина попросила поважати її приватність у цей складний час. Замість квітів близькі музиканта запропонували шанувальникам зробити благодійні внески на його честь до організації Prostate Cancer UK, яка допомагає людям із раком передміхурової залози та підтримує дослідження цього захворювання.

Енді Тейлор вісім років боровся з онкологічним захворюванням

Рак передміхурової залози четвертої стадії з метастазами у Тейлора діагностували у 2018 році. Однак публічно про свою хворобу музикант розповів лише через чотири роки — у листопаді 2022 року. Тоді гурт Duran Duran приймав нагороду під час церемонії введення до Зали слави рок-н-ролу (Rock & Roll Hall of Fame) у Лос-Анджелесі. Сам Тейлор не зміг бути присутнім через стан здоров'я.

Його колеги зачитали листа, у якому гітарист повідомив, що діагноз йому поставили ще понад чотири роки тому.

"Трохи більше ніж чотири роки тому мені діагностували метастатичний рак передміхурової залози четвертої стадії", — написав тоді музикант.

У листі, оприлюдненому на сайті гурту, музикант зізнався, що лікування певний час дозволяло йому продовжувати займатися музикою, однак повністю вилікувати захворювання було неможливо.

У листі музикант також висловив жаль через те, що не зміг приєднатися до колег на церемонії, та привітав їх із важливою нагородою.

"Я неймовірно пишаюся цими чотирма братами, вражений їхньою витривалістю і щасливий, що дожив до цього дня", — зазначив Тейлор.

Відомо, що в серпні 2023 року гітарист вже почав готувати заповіт та вирішувати питання майбутнього своєї дружини й дітей. Проте після публічного розголосу його історії з музикантом зв'язався засновник The Cancer Awareness Trust Кріс Еванс, який запропонував йому пройти лікування із застосуванням лютецію-177. Ця терапія дала Тейлору можливість продовжити займатися музикою та проводити більше часу з родиною.

Як колеги відреагували на смерть музиканта

Після повідомлення про смерть Тейлора його колишні колеги опублікували спільну заяву, у якій згадали про його внесок у становлення гурту.

За їхніми словами, Енді приїхав до Бірмінгема з гітарою та вірою в те, що колектив зможе досягти успіху. Його манера гри стала важливою частиною звучання Duran Duran.

"Його гра рухала вперед пісні, які рознесли нашу музику по всьому світу. А його сухе почуття гумору та чудово безкомпромісний погляд на життя допомагали нам залишатися собою і надавали гурту особливого характеру", — зазначили музиканти.

Фронтмен Duran Duran Саймон Ле Бон також присвятив колезі окреме звернення. Він зізнався, що втрата Тейлора залишила в його житті порожнечу, яку неможливо заповнити.

"У моєму серці утворилася величезна порожнеча у формі Енді Тейлора. Вона ніколи не зникне, і я не дозволю їй зникнути. Я сумуватиму за ним і любитиму його все своє життя", — написав Ле Бон.

Басист Джон Тейлор назвав колегу надзвичайно талановитим музикантом, який умів створювати впізнавані гітарні партії та мелодії. Він також наголосив, що внесок Енді у творчість колективу неможливо виміряти.

Як Енді Тейлор став частиною Duran Duran

Ендрю Артур Тейлор народився 16 лютого 1961 року в місті Тайнмут на північному сході Англії. Грати на гітарі почав в 11 років. Згодом залишив навчання заради музичної кар'єри та гастролював Великою Британією і Європою у складі різних колективів.

У 1980 році він приєднався до Duran Duran, відповівши на оголошення про пошук гітариста. Він став одним із п'яти учасників оригінального складу гурту разом із Саймоном Ле Боном, Ніком Роудсом, Джоном Тейлором і Роджером Тейлором. Уже наступного року гурт випустив дебютний альбом, а платівка Rio, яка побачила світ у 1982 році, принесла колективу міжнародну популярність.

Музика Duran Duran стала одним із символів британської нової хвилі (New Wave). Популярності колективу також сприяв розвиток телеканалу MTV, який активно транслював кліпи гурту та допоміг йому завоювати американську аудиторію.

У 1985 році разом із басистом Duran Duran Джоном Тейлором, співаком Робертом Палмером та барабанщиком Тоні Томпсоном він створив гурт The Power Station. При цьому учасником Duran Duran Тейлор залишався до 1986 року. У 1987 році музикант випустив дебютний сольний альбом Thunder.

У 2001 році музикант повернувся до колективу в межах возз'єднання його класичного складу. Результатом спільної роботи став альбом Astronaut, випущений у 2004 році. Однак у 2006-му Тейлор знову залишив гурт.

Музична спадщина Duran Duran

Duran Duran стали одним із найвідоміших британських гуртів 1980-х років. Серед їхніх популярних композицій — The Reflex, The Wild Boys, New Moon on Monday та Come Undone.

Колектив також записав пісню A View to a Kill для однойменного фільму про Джеймса Бонда. У 1985 році гурт виступив на благодійному концерті Live Aid, який об'єднав музикантів із різних країн для збору коштів на допомогу голодуючим в Африці.

За свою кар'єру Duran Duran здобули:

дев'ять золотих і шість платинових записів;

20 синглів, які увійшли до двадцятки британського хіт-параду;

18 синглів, які потрапили до двадцятки американського чарту;

дві премії Grammy;

дві премії Ivor Novello;

місце в Залі слави рок-н-ролу.

Серед відомих шанувальників британського колективу була навіть принцеса Діана.

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