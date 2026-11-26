Миллионы узнавали его музыку с первых нот, но мало кто знал, какую борьбу он вел за кулисами. Группа Duran Duran потеряла одного из своих основателей.

Британский музыкант Энди Тейлор, первый гитарист культовой группы Duran Duran, скончался 23 ноября в возрасте 65 лет в своём доме в окружении близких. О его смерти 25 ноября сообщили семья музыканта и бывшие коллеги по группе в совместном заявлении, опубликованном на официальном сайте Duran Duran.

В заявлении представители группы подтвердили, что музыкант скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

"Гитарист Энди Тейлор, любимый муж, отец и дедушка, скончался после длительной и мужественной борьбы с раком предстательной железы. Ему было 65 лет. Энди мирно ушел из жизни дома, в окружении своей семьи, в понедельник, 23 ноября", — говорится в официальном сообщении.

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От имени семьи также выступила жена музыканта Трейси. Она рассказала, что, несмотря на мировую популярность и многочисленные гастроли, для её мужа на первом месте всегда оставалась семья. Больше всего счастья ему приносили моменты, когда все близкие собирались вместе.

"Для всего мира Энди был блестящим гитаристом, но для нас он был самым замечательным мужем, любящим отцом и дедушкой, который больше всего гордился своими внуками. Он был опорой нашей семьи. Несмотря на все невероятные впечатления, которые подарила ему музыка, семья всегда была на первом месте", — написала Трейси.

Она также поблагодарила поклонников со всего мира за поддержку, которую они оказывали музыканту. Неудивительно, ведь долгие годы он боролся с раком

По словам его жены, внимание и добрые слова поклонников помогали ему держаться в сложные периоды борьбы с болезнью.

У Энди и Трейси остались четверо детей — Джорджина, Изабелла, Бетани и Эндрю, а также внук Альби.

После смерти Энди Тейлора его семья попросила уважать её частную жизнь в это трудное время. Вместо цветов близкие музыканта предложили поклонникам сделать благотворительные пожертвования в его честь в пользу организации Prostate Cancer UK, которая помогает людям с раком предстательной железы и поддерживает исследования этого заболевания.

Энди Тейлор восемь лет боролся с онкологическим заболеванием

Рак предстательной железы четвертой стадии с метастазами у Тейлора диагностировали в 2018 году. Однако публично о своей болезни музыкант рассказал лишь спустя четыре года — в ноябре 2022 года. Тогда группа Duran Duran получала награду во время церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла (Rock & Roll Hall of Fame) в Лос-Анджелесе. Сам Тейлор не смог присутствовать из-за состояния здоровья.

Его коллеги зачитали письмо, в котором гитарист сообщил, что диагноз ему поставили ещё более четырёх лет назад.

"Чуть больше четырёх лет назад у меня диагностировали метастатический рак предстательной железы четвёртой стадии", — написал тогда музыкант.

В письме, опубликованном на сайте группы, музыкант признался, что лечение некоторое время позволяло ему продолжать заниматься музыкой, однако полностью вылечить заболевание было невозможно.

В письме музыкант также выразил сожаление по поводу того, что не смог присоединиться к коллегам на церемонии, и поздравил их с важной наградой.

"Я невероятно горжусь этими четырьмя братьями, восхищен их выносливостью и счастлив, что дожил до этого дня", — отметил Тейлор.

Известно, что в августе 2023 года гитарист уже начал составлять завещание и решать вопросы о будущем своей жены и детей. Однако после того, как его история получила широкую огласку, с музыкантом связался основатель The Cancer Awareness Trust Крис Эванс, который предложил ему пройти курс лечения с применением лютеция-177. Эта терапия дала Тейлору возможность продолжить заниматься музыкой и проводить больше времени с семьёй.

Как коллеги отреагировали на смерть музыканта

После сообщения о смерти Тейлора его бывшие коллеги опубликовали совместное заявление, в котором упомянули о его вкладе в становление группы.

По их словам, Энди приехал в Бирмингем с гитарой и верой в то, что группа сможет добиться успеха. Его манера игры стала важной частью звучания Duran Duran.

"Его игра продвигала песни, которые разнесли нашу музыку по всему миру. А его сухое чувство юмора и замечательно бескомпромиссный взгляд на жизнь помогали нам оставаться собой и придавали группе особый характер", — отметили музыканты.

Фронтмен группы Duran Duran Саймон Ле Бон также обратился к коллеге с отдельным обращением. Он признался, что уход Тейлора оставил в его жизни пустоту, которую невозможно заполнить.

"В моём сердце образовалась огромная пустота в виде Энди Тейлора. Она никогда не исчезнет, и я не позволю ей исчезнуть. Я буду скучать по нему и любить его всю свою жизнь", — написал Ле Бон.

Басист Джон Тейлор назвал своего коллегу чрезвычайно талантливым музыкантом, который умел создавать узнаваемые гитарные партии и мелодии. Он также подчеркнул, что вклад Энди в творчество коллектива невозможно оценить.

Как Энди Тейлор стал участником группы Duran Duran

Эндрю Артур Тейлор родился 16 февраля 1961 года в городе Тайнмут на северо-востоке Англии. Играть на гитаре начал в 11 лет. Впоследствии бросил учебу ради музыкальной карьеры и гастролировал по Великобритании и Европе в составе различных коллективов.

В 1980 году он присоединился к группе Duran Duran, откликнувшись на объявление о поиске гитариста. Он стал одним из пяти участников оригинального состава группы вместе с Саймоном Ле Боном, Ником Роудсом, Джоном Тейлором и Роджером Тейлором. Уже в следующем году группа выпустила дебютный альбом, а пластинка "Rio", вышедшая в 1982 году, принесла коллективу международную известность.

Музыка Duran Duran стала одним из символов британской новой волны (New Wave). Популярности группы также способствовало развитие телеканала MTV, который активно транслировал клипы группы и помог ей завоевать американскую аудиторию.

В 1985 году вместе с басистом группы Duran Duran Джоном Тейлором, певцом Робертом Палмером и барабанщиком Тони Томпсоном он создал группу The Power Station. При этом Тейлор оставался участником Duran Duran до 1986 года. В 1987 году музыкант выпустил дебютный сольный альбом Thunder.

В 2001 году музыкант вернулся в группу в рамках воссоединения её классического состава. Результатом совместной работы стал альбом "Astronaut", выпущенный в 2004 году. Однако в 2006 году Тейлор вновь покинул группу.

Музыкальное наследие Duran Duran

Duran Duran стали одной из самых известных британских групп 1980-х годов. Среди их популярных композиций — "The Reflex", "The Wild Boys", "New Moon on Monday" и "Come Undone".

Коллектив также записал песню "A View to a Kill" для одноимённого фильма о Джеймсе Бонде. В 1985 году группа выступила на благотворительном концерте Live Aid, который объединил музыкантов из разных стран для сбора средств в помощь голодающим в Африке.

За свою карьеру группа Duran Duran завоевала:

девять золотых и шесть платиновых альбомов;

20 синглов, вошедших в двадцатку британского хит-парада;

18 синглов, попавших в двадцатку американского чарта;

две премии "Грэмми";

две премии "Айвор Новелло";

место в Зале славы рок-н-ролла.

Среди известных поклонников британской группы была даже принцесса Диана.

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