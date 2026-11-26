Пішла з життя німецька супермодель, акторка і художниця Верушка фон Лендорф. Їй було 87 років.

Знаменитості не стало вдома в Берліні в оточенні друзів і рідних. Трагічну звістку повідомила її близька людина. Про це пише BILD.

Померла супермодель Верушка

Останні роки життя вона провела усамітнено, але продовжувала спілкуватися з молодими митцями.

Вера фон Лендорф походила з аристократичної німецької родини. Її батька, графа Генріха фон Лендорфа-Штайнорта, стратили через участь у змові проти Гітлера у 1944 році.

Нацистська влада конфіскувала маєток родини Штайнорт (нині територія Польщі). Вагітну дружину графа, Готтлібе, відправили до трудового табору, а п’ятирічну Верушку разом із сестрами — до дитячого будинку в Бад-Заксі під наглядом гестапо.

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Після завершення війни графиня Вера Готтлібе Анна фон Лендорф виїхала з Німеччини та почала нове життя під ім’ям Верушка. Дівчина стала однією з найуспішніших моделей свого покоління, музою Іва Сен-Лорана, Річарда Аведона, Ірвінга Пенна та Гельмута Ньютона.

Верушка фон Лендорф

Графиня прикрашала обкладинки Vogue, а її поява у фільмі "Фотозбільшення" Мікеланджело Антоніоні закріпила за нею статус супермоделі задовго до того, як цей термін набув широкого вжитку, про це пише fashion-журналіст Роман Тимофєєв у своєму Telegram-каналі "Жирним Шрифтом".

Світова слава Верушки

Саме Верушка позує в жакеті Yves Saint Laurent у стилі сафарі на знімку фотографа Франко Рубартеллі для американського Vogue (червень 1968 року). Це один із найвідоміших кадрів в історії моди.

І саме з її тіла французька скульпторка Клод Лаланн на замовлення Сен-Лорана зробила зліпки, на основі яких були створені скульптурні металеві корсети для його кутюрної колекції сезону FW 1969–1970.

Супермодель мала зріст 183 см і стала однією з найбільш фотографованих моделей свого покоління.

Верушка свого часу працювала в Парижі, Нью-Йорку, з’являлася на обкладинках міжнародних видань Vogue. Вона входила до числа найбільш високооплачуваних моделей світу.

Верушка фон Лендорф

У середині 1970-х років жінка відійшла від класичного модельного бізнесу. Вона не хотіла, щоб її сприймали лише як красиву жінку, тому продовжила займатися живописом, фотографією та перформансом.

Фотограф Річард Аведон називав її "найкрасивішою жінкою у світі".

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