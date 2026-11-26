Ушла из жизни немецкая супермодель, актриса и художница Верушка фон Лендорф. Ей было 87 лет.

Знаменитость скончалась у себя дома в Берлине в окружении друзей и близких. О трагической новости сообщил один из её близких. Об этом пишет BILD.

Умерла супермодель Верушка

Последние годы жизни она провела в уединении, но продолжала общаться с молодыми художниками.

Вера фон Лендорф происходила из аристократической немецкой семьи. Её отца, графа Генриха фон Лендорфа-Штайнорта, казнили за участие в заговоре против Гитлера в 1944 году.

Нацистские власти конфисковали поместье семьи Штайнорт (ныне территория Польши). Беременную жену графа, Готтлибу, отправили в трудовой лагерь, а пятилетнюю Верушку вместе с сестрами — в детский дом в Бад-Заксе под надзором гестапо.

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После окончания войны графиня Вера Готтлибе Анна фон Лендорф уехала из Германии и начала новую жизнь под именем Верушка. Девушка стала одной из самых успешных моделей своего поколения, музой Ива Сен-Лорана, Ричарда Аведона, Ирвинга Пенна и Хельмута Ньютона.

Верушка фон Лендорф

Графиня украшала обложки Vogue, а её появление в фильме "Фотоувеличение" Микеланджело Антониони закрепило за ней статус супермодели задолго до того, как этот термин вошёл в широкий обиход, об этом пишет модный журналист Роман Тимофеев в своём Telegram-канале "Жирным шрифтом".

Мировая слава Верушки

Именно Верушка позирует в жакете Yves Saint Laurent в стиле сафари на снимке фотографа Франко Рубартелли для американского Vogue (июнь 1968 года). Это один из самых известных кадров в истории моды.

И именно с её тела французская скульпторша Клод Лаланн по заказу Сен-Лорана сделала слепки, на основе которых были созданы скульптурные металлические корсеты для его кутюрной коллекции сезона осень-зима 1969–1970 годов.

Супермодель ростом 183 см стала одной из самых фотографируемых моделей своего поколения.

Верушка в свое время работала в Париже, Нью-Йорке, появлялась на обложках международных изданий Vogue. Она входила в число самых высокооплачиваемых моделей мира.

Верушка фон Лендорф

В середине 1970-х годов женщина ушла из классического модельного бизнеса. Она не хотела, чтобы её воспринимали лишь как красивую женщину, поэтому продолжила заниматься живописью, фотографией и перформансом.

Фотограф Ричард Аведон называл её "самой красивой женщиной в мире".

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