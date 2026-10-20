Умерла 34-летняя модель Сахара Рей: названа причина смерти бывшей девушки Джастина Бибера

Австралийская модель и дизайнер купальников Сахара Рэй неожиданно скончалась в возрасте 34 лет. Она стала известной после слухов о романе с канадским певцом Джастином Бибером.

Сахара Рэй скончалась в больнице в ночь на 19 октября. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источники в семье модели.

"Она скончалась в больнице прошлой ночью в окружении близких. Её все безумно любили", — заявила её семья, но подробностей об обстоятельствах не раскрыла.

Названа причина смерти Сахары Рей

Вечером 19 октября стала известна возможная причина смерти модели. Как стало известно изданию Daily Mail, Сахара Рей скончалась от передозировки фентанила. После этого её срочно доставили в одну из больниц Лос-Анджелеса, сообщил инсайдер, близкий к модели.

Источник также сообщил, что сначала её подключили к аппаратам жизнеобеспечения, а поздно вечером в воскресенье семья приняла мучительное решение отключить её от них. В момент смерти близкие Сахары находились рядом с ней.

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Пока неизвестно, было ли передозировка случайной или же это было сделано намеренно.

Сахара Рэй могла умереть от передозировки фентанила Фото: NYPost

СМИ также стало известно, что Рэй скончалась через несколько недель после того, как стала матерью. У неё была дочь Сноу, которую, по словам матери модели, она "любила больше всего на свете".

"Сахара была невероятно страстной и доброй молодой женщиной, которая больше всего на свете любила свою семью, моду, дочь Сноу и серфинг. Волна любви и поддержки, которую мы сейчас ощущаем со стороны её близких друзей, поклонников и многих сообществ по всему миру, даёт нам силы", — заявила Гречен Бах, мама Сахары.

Что известно о романе с Бибером и карьере Сахары

Сахара Рэй впервые попала на страницы мировых таблоидов в 2016 году. Тогда её сфотографировали во время отдыха с Джастином Бибером на Гавайях, после чего СМИ сразу же приписали ей роман с певцом.

Кроме того, в своё время она встречалась с австралийским певцом Коди Симпсоном. Затем Сахара стала популярной благодаря модельному бизнесу и ведению социальных сетей.

В 2024 году она откровенно призналась, что страдает редким неврологическим заболеванием — синдромом Гийена-Барре. По данным ВОЗ, это острое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует собственную периферическую нервную систему.

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