Выиграла чемпионат мира: 40-летняя бодибилдерша внезапно умерла после соревнований

40-летняя профессиональная бодибилдерша скончалась после выступления в категории "Женская фигура" на соревнованиях "Мистер Олимпия".

40-летняя Марианна фон Гирке скончалась 14 октября, всего через две недели после участия в соревнованиях, пишет Daily Star.

Бодибилдерша заняла 13-е место на соревнованиях в Чили. Ранее она финишировала 16-й в этой категории на соревнованиях в 2024 году.

Женщина стала профессиональной спортсменкой в 2021 году, а также была известна в социальных сетях как персональный тренер. Она делилась своей фитнес-трансформацией с подписчиками, призывая других заняться бодибилдингом.

Марианна фон Гирке внезапно скончалась Фото: Скриншот

Кроме того, этим летом Гирке завоевала титул в категории "Women's Physique" на чемпионате мира Rising Phoenix.

Причина её смерти пока неизвестна. У бодибилдерши остались 11-летний сын и парень.

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В последнем посте она поблагодарила своего парня, с которым прожила 10 лет, и поделилась фотографией со своими подписчиками.

"Он со мной 365 дней в году — не только когда всё идёт хорошо, но и на каждом сложном этапе подготовки", — написала она.

Её партнер ответил на искреннюю благодарность своей девушки, добавив, что он "очень гордится" её достижениями.

Чилийская федерация бодибилдинга заявила, что эта женщина оставила "незабываемый след в бодибилдинге" и создала "важное наследие в своей категории".

"Её усилия, карьера и всё, чего она добилась, останутся в памяти нашего спортивного сообщества", — говорится в сообщении федерации.

Напомним, что 25-летняя инфлюенсерша, пропагандирующая бег, Ю Чжи Вон внезапно потеряла сознание во время забега в Сеуле примерно за 500 метров до финиша. Девушка, которая долгое время занималась бегом, скончалась во время полумарафона 11 октября.

Кроме того, инфлюенсерша Синди Тамес из Мексики опубликовала в социальных сетях видеоролик о своей "плохой стороне", а после этого её нашли мёртвой вместе с её партнёром и тремя детьми.