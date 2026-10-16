Виграла чемпіонат світу: 40-річна бодібілдерка раптово померла після змагань

40-річна професійна бодібілдерка померла після участі у категорії жіночої статури в змаганнях "Містер Олімпія".

40-річна Маріанна фон Гірке померла 14 жовтня, лише через два тижні після участі у змаганнях, пише Daily Star.

Бодібілдерка посіла 13-те місце на змаганнях у Чилі. Раніше вона фінішувала 16-ю в цій категорії на змаганнях у 2024 році.

Жінка стала професійною спортсменкою у 2021 році, а також була відомою, як персональний тренер у соцмережах. Вона ділилася власною фітнес-трансформацією зі своїми підписниками, закликаючи інших зайнятися бодібілдингом.

Маріанна фон Гірке раптово померла Фото: Скриншот

Також цього літа Гірке виграла корону Women's Physique на чемпіонаті світу Rising Phoenix.

Причина її смерті наразі невідома. У бодібілдерки залишилися 11-річний син та хлопець.

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У останньому дописі вона подякувала своєму хлопцеві, з яким прожила 10 років, поділившись фотографією зі своїми підписниками.

"Він зі мною 365 днів на рік, не лише коли все йде добре, але й на кожному складному етапі підготовки", — написала вона.

Її партнер відповів на щиру подяку від своєї дівчини, додавши, що він "надзвичайно пишається" її досягненнями.

Чилійська федерація бодібілдингу заявила, що жінка залишила "незабутній слід у бодібілдингу" та створила " важливу спадщину у своїй категорії".

"Її зусилля, кар'єра та все, чого вона досягла, залишаться в пам'яті нашої спортивної спільноти", — йдеться у дописії федерації.

Нагадаємо, що 25-річна інфлюенсерка, яка пропагує біг, Ю Чжі Вон раптово знепритомніла під час Сеульського забігу приблизно за 500 метрів до фінішу. Дівчина, яка тривалий час бігала, померла під час півмарафону 11 жовтня.

Також інфлюенсерка Сінді Тамес з Мексики опублікувала в соціальних мережах відеоролик про свою "погану сторону", а після цього її знайшли мертвою разом з її партнером та трьома дітьми.