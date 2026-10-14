Втратила свідомість за 500 метрів до фінішу: інфлюенсерка раптово померла під час півмарафону

25-річна інфлюенсерка, яка пропагує біг, Ю Чжі Вон раптово знепритомніла під час Сеульського забігу приблизно за 500 метрів до фінішу.

Дівчина, яка тривалий час бігала, померла під час півмарафону 11 жовтня, пише Daily Star.

Медичний персонал на місці негайно розпочав надавати першу допомогу, перш ніж її доставили каретою швидкої допомоги до лікарні. Але дівчина померла того ж дня у лікарні, незважаючи на надану допомогу.

Інцидент стався в центрі Сеула. Захід зібрав близько 12 000 бігунів, які пробігли півмарафон та коротші дистанції, стартуючи з площі в Сеулі.

"Близько 8:49 ранку 11 жовтня сталася надзвичайна ситуація, коли учасник дистанції знепритомнів на позначці 20,6 км. Після негайного надання першої медичної допомоги на місці учасника було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги для лікування, але, на жаль, він помер", — повідомили організатори.

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Точна причина смерті офіційно не розголошується. Інфлюенсерка, яка народилася у 2001 році, була аспіранткою престижного Корейського інституту передових наук і технологій (KAIST), де досліджувала напівпровідники штучного інтелекту.

Вона також була відомим інфлюенсером у сфері бігу, показуючи свої тренування та забіги в соціальних мережах. Її вечірні пробіжки часто тривали близько двох годин.

Вона почала бігати у 2022 році та швидко досягла високих результатів, подолавши повний Сеульський марафон 15 березня 2026 року з часом 2 години 56 хвилин і 32 секунди.

Її акаунти в соціальних мережах заполонили співчуття від бігунів, друзів та шанувальників.

Нагадаємо, що інфлюенсерка Сінді Тамес з Мексики опублікувала в соціальних мережах відеоролик про свою "погану сторону", а після цього її знайшли мертвою разом з її партнером та трьома дітьми.

Також 23-річна інфлюенсерка з Бразилії Габріела Кардозу загадково зникла на початку вересня. Машину її мами знайшли захованою в порожньому будинку, а поліція заявила, що серед можливих версій розглядають вбивство.