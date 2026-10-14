Упала в обморок за 500 метров до финиша: инфлюэнсерша внезапно умерла во время полумарафона

25-летняя инфлюенсерша, пропагандирующая бег, Ю Чжи Вон внезапно потеряла сознание во время забега в Сеуле примерно за 500 метров до финиша.

Девушка, которая долгое время занималась бегом, скончалась во время полумарафона 11 октября, пишет Daily Star.

Медицинский персонал на месте немедленно приступил к оказанию первой помощи, после чего её доставили на машине скорой помощи в больницу. Однако девушка скончалась в тот же день в больнице, несмотря на оказанную помощь.

Инцидент произошёл в центре Сеула. Мероприятие собрало около 12 000 бегунов, которые пробежали полумарафон и более короткие дистанции, стартовав с площади в Сеуле.

"Около 8:49 утра 11 октября произошла чрезвычайная ситуация: участник забега потерял сознание на отметке 20,6 км. После немедленного оказания первой медицинской помощи на месте участник был доставлен в медицинское учреждение каретой скорой помощи для лечения, но, к сожалению, он скончался", — сообщили организаторы.

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Точная причина смерти официально не разглашается. Инфлюенсерша, родившаяся в 2001 году, была аспиранткой престижного Корейского института передовых наук и технологий (KAIST), где занималась исследованиями в области полупроводников для искусственного интеллекта.

Она также была известным инфлюенсером в сфере бега, публикуя в социальных сетях свои тренировки и забеги. Её вечерние пробежки часто длились около двух часов.

Она начала заниматься бегом в 2022 году и быстро добилась высоких результатов, преодолев полный Сеульский марафон 15 марта 2026 года с результатом 2 часа 56 минут и 32 секунды.

Её аккаунты в социальных сетях наполнились словами сочувствия от бегунов, друзей и поклонников.

Напомним, что инфлюенсерша Синди Тамес из Мексики опубликовала в социальных сетях видеоролик о своей "плохой стороне", а после этого её нашли мёртвой вместе с её партнёром и тремя детьми.

Кроме того, 23-летняя инфлюенсерша из Бразилии Габриэла Кардозу таинственно исчезла в начале сентября. Машину её матери нашли спрятанной в пустом доме, а полиция заявила, что среди возможных версий рассматривает убийство.