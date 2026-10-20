Померла 34-річна модель Сахара Рей: названа причина смерті колишньої Джастіна Бібера

Австралійська модель та дизайнерка купальників Сахара Рей несподівано померла у 34 роки. Вона стала знаменитою після чуток про роман із канадським співаком Джастіном Бібером.

Сахара Рей пішла із життя, перебуваючи в лікарні, у ніч на 19 жовтня. Про це повідомило медіа TMZ з посиланням на джерела у родині моделі.

"Вона померла у лікарні минулої ночі в оточенні рідних. Вона була неймовірно коханою", — заявила її сім'я, але подробиць щодо обставин не розкрила.

Названа причина смерті Сахари Рей

Увечері 19 жовтня стала відома можлива причина смерті моделі. Як дізналося видання Daily Mail, Сахара Рей померла від передозування фентанілом. Після цього її терміново доправили до однієї з лікарень Лос-Анджелеса, розкрив інсайдер, наближений до моделі.

Джерело також повідомило, що її спершу під'єднали до апаратів життєзабезпечення, а пізно ввечері в неділю родина ухвалила болісне рішення відключити її від них. У момент смерті близькі Сахари перебували поруч із нею.

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Наразі невідомо, чи було передозування випадковим, або ж це було зроблено навмисно.

Сахара Рей могла померти від передозування фентанілом Фото: NYPost

ЗМІ також дізналися, що Рей померла через кілька тижнів після того, як стала матір'ю. У неї була донька Сноу, яку, за словами матері моделі, вона "любила понад усе".

"Сахара була неймовірно пристрасною та доброю молодою жінкою, яка понад усе любила свою родину, моду, доньку Сноу та серфінг. Приплив любові й підтримки, який ми зараз відчуваємо від її близьких друзів, шанувальників та багатьох спільнот по всьому світу, дає нам сили", — заявила Гречен Бах, мама Сахари.

Що відомо про роман з Бібером і кар'єру Сахари

Сахара Рей вперше потрапила на шпальти світових таблоїдів у 2016 році. Тоді її сфотографували під час відпочинку з Джастіном Бібером на Гаваях, після чого ЗМІ одразу приписали їй роман зі співаком.

Також свого часу вона зустрічалася з австралійським співаком Коді Сімпсоном. Далі Сахара здобула популярність завдяки модельному бізнесу і веденню соцмереж.

У 2024 році вона відверто зізналася, що страждає на рідкісне неврологічне захворювання — синдром Гієна-Барре. За даними ВООЗ, це гостре аутоімунне захворювання, при якому імунна система помилково атакує власну периферичну нервову систему.

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