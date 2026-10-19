"Кохання всього життя": донька Сінді Кроуфорд вперше заговорила про смерть брата

Донька Сінді Кроуфорд – модель Кайя Гербер – вперше висловилася про смерть свого брата Преслі. Він помер у реабілітаційному центрі у віці 27 років.

Кайя поділилась архівними фото з братом і відверто зізналась, що дуже тяжко переживає смерть Преслі, який був для неї найкращим другом. Про це Кайя повідомила на своїй сторінці в Instagram (kaiagerber).

Кайя Гербер відреагувала на смерть брата

За словами Кайї, наразі вона не може повністю описати той біль, який відчуває через смерть Преслі. Дівчина дуже любила свого брата.

"Я не знаходжу слів, і, можливо, єдина втіха в тому, що вони нам із самого початку не були потрібні. Я буквально стою на колінах, ти знаєш, як сильно я любила бути твоєю сестрою. Я прийшла в цей світ, вже вчепившись у тебе мертвою хваткою. Я любила тебе сильніше, ніж розуміла, що з цією любов'ю робити. Тепер, коли її більше нікуди направити, я впевнена, що вона поглине мене цілком. Ти був моїм головним учителем, а тепер я залишилася гадати, чого взагалі можна навчитися за твоєї відсутності", — написала донька Кроуфорд.

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Кайя зазначила, що зараз вона вчиться жити далі без Преслі, і їй це важко дається. Для Гербер брат був найкращим другом, захисником та справжнім коханням усього життя.

"Я вчуся любити тебе, коли не можу тебе бачити. Вчуся тобі розповідати щось, не хапаючись за телефон, щоб зателефонувати. Вчуся бути твоєю сестрою у світі, в якому я більше не можу до тебе торкнутися. Ти пропустив нашу зустріч. Я прощаю тебе. Поки що залиш для мене місце. Мій любий брате, я обожнюю тебе. Мій найкращий друг, мій великий захисник, людина, над жартами якої я сміялася найсильніше, і єдине справжнє кохання всього мого життя. Я люблю тебе всією душею, до Місяця і назад, назавжди, старший брат", — додала дівчина.

Кайя та Преслі у дитинстві Фото: Instagram Кайя та Преслі у дитинстві Фото: Instagram

Що відомо про смерть Преслі Гербера

Син Сінді Кроуфорд помер 21 вересня цього року. Попередня причина — передозування заборонених речовин. Преслі тривалий час боровся з наркотичною залежністю.

За попередньою інформацією, рехаб, де помер Гербер, працював без ліцензії, а його власник мав судимість. У лікувальному центрі Преслі призначали кетамін, попри його наркотичну залежність. Наразі Сінді Кроуфорд планує подавати до суду на заклад.

Сінді Кроуфорд з чоловіком та дітьми Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер хвилюються за Кайю, щоб вона не зіткнулась з тими ж проблемами, що й Преслі. Дівчина зараз тяжко переживає втрату брата, якого часто називала своїм "найкращим другом".

До речі, супермодель вперше за майже місяць наважилася публічно заговорити про смерть свого 27-річного сина Преслі. Зірка зробила заяву від імені всієї сім'ї і поділилася зворушливою фотографією сина.

Крім того, Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер важко переживають смерть єдиного сина Преслі. Через це подружжя задумалось про те, щоб назавжди переїхати з Голлівуду.