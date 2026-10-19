Сінді Кроуфорд перервала мовчання про трагічну смерть сина: "Ми дуже пишаємося"

Супермодель Сінді Кроуфорд вперше за майже місяць наважилася публічно заговорити про смерть свого 27-річного сина Преслі Гербера. Зірка зробила заяву від імені всієї сім'ї і поділилася зворушливою фотографією сина.

Сінді Кроуфорд відверто зізналася, що переживають вона разом із чоловіком та донькою. Попри величезну втрату і невиправне горе, супермодель пояснила, що має багато теплих спогадів про сина. Відповідну заяву вона зробила 18 жовтня на своїй сторінці у Facebook.

"Ми безмежно засмучені втратою нашого улюбленого сина та брата. Ми відчуваємо себе справді щасливими, що Преслі був у нашому житті протягом 27 років", — написала Сінді.

Вона пояснила, що, попри недовготривале життя, Преслі встиг себе добре проявити у цьому світі, залишивши по собі багато тепла. Цим батьки дуже пишаються.

"Він — мила, прекрасна душа, яка любила і яку люблять, зараз і назавжди. Ми дуже пишаємося тим, як він проявив себе у цьому світі — з добротою та вразливістю", — підкреслила модель.

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Сінді також поділилася рідкісною фотографією Преслі. На світлині її син зображений разом з ангельськими крилами, що користувачі назвали дуже символічним.

Сінді Кроуфорд показала рідкісне фото покійного сина Фото: Instagram/Cindy Crawford

Супермодель також вирішила висловити вдячність тим, хто весь час підтримував її та сім'ю.

"Ми вдячні за величезну любов і підтримку від багатьох людей, які знають і люблять нашу родину, а також від незнайомців, які розділяють наш біль", — написала Сінді.

Наприкінці зірка звернулася до покійного сина. Супермодель зворушливо попрощалася з Преслі, пообіцявши йому, що вони ще зустрінуться в іншому житті.

"До нової зустрічі, наш милий хлопчику. Ми завжди будемо тебе любити, мама, тато та Кая", — написала Сінді Кроуфорд.

Варто зазначити, що про раптову смерть 27-річного Преслі Гербера 21 вересня повідомило видання Daily Star з посиланням на офіс медичного експерта округу Лос-Анджелес. Раніше єдиний син Сінді Кроуфорд мав проблеми з психічним здоров'ям, а також вживанням наркотиків і психоактивних речовин, про що публічно говорив.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також портал Yahoo повідомляв, що Сінді Кроуфорд збирається виїхати з Голлівуду через смерть сина.