Ексдівчина сина Сінді Кроуфорд "дуже розлючена" через його смерть (фото)

Шарлотта Д’Алессіо, колишня дівчина Преслі Гербера, висловилася з приводу раптової смерті манекенника у віці 27 років.

Юнака не стало 20 вересня. Канадська модель та інфлюенсерка, яка зустрічалася із сином супермоделі Сінді Кроуфорд близько двох років (починаючи з кінця 2017-го), поділилася серією світлин і відео часів їхніх стосунків, написавши: "Люблю тебе, Прес, завжди. І там, на небесах, і тут. Ніколи в цьому не сумнівайся".

Ексдівчина Преслі відреагувала на його смерть

Гербер — син Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера — помер у реабілітаційному центрі в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Поліція розслідує смерть зірки як імовірне передозування.

Під однією зі світлин, де Д’Алессіо та Гербер у купальних костюмах обіймаються на причалі, модель написала, що вона "дуже розлючена через це".

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"Ми розділили чисту любов, і за це я дякую тобі та вшановую твоє життя. Ти заслуговував на більше часу. Ти заслуговував на довше життя. Дуже розлючена через це", — написала Д’Алессіо.

Преслі Гербер та Шарлотта Д"Алессіо Фото: Instagram

Преслі Гербер та Шарлотта Д"Алессіо Фото: Instagram

Помер син Сінді Кроуфорд

Преслі помер, імовірно, від передозування наркотиками: 20 вересня поліцію Санта-Моніки (штат Каліфорнія) викликали до місцевого реабілітаційного центру. Джерела кажуть, що він почав лікування саме в ті вихідні, коли констатували його смерть. Юнаку було лише 27 років.

Із запису розмови з диспетчером служби 911 стало відомо, що в Преслі сталася зупинка серця. Наразі проводиться розслідування.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сінді Кроуфорд намагається оговтатися від шокуючої втрати свого єдиного сина Преслі Гербера.

Преслі Гербер, ймовірно, помер від передозування під час перебування в реабілітаційному центрі.

Як пройшли останні дні юнака та чому він відчував смуток.