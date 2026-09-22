"Найгірший кошмар": як Сінді Кроуфорд переживає смерть сина (фото)

Американська супермодель Сінді Кроуфорд намагається оговтатися від шокуючої втрати свого єдиного сина Преслі Гербера.

Юнака не стало 20 вересня. У ЗМІ шириться інформація, що причиною стало передозування на фоні важкого ментального стану.

Як Сінді Кроуфорд переживає втрату сина

"Вони були дуже близькі. Те, що ви бачили в інтернеті та пресі, не було просто грою на публіку. У них була дуже згуртована сім’я, а Кая та Преслі були більше, ніж просто брат і сестра. Сінді, судячи з усього, просто розбита горем", — повідомило виданню Page Six їхнє джерело.

За словами іншого інсайдера: "Сінді невтішна. Вона цілковито спустошена. Це найгірший кошмар для будь-якого з батьків, і родина досі намагається усвідомити все, що сталося".

Сінді Кроуфорд з дітьми Фото: Instagram/Cindy Crawford

Помер син Сінді Кроуфорд

Преслі помер, імовірно, від передозування наркотиками: 20 вересня поліцію Санта-Моніки (штат Каліфорнія) викликали до місцевого реабілітаційного центру. Джерела кажуть, що він почав лікування саме в ті вихідні, коли констатували його смерть. Юнаку було лише 27 років.

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Після появи новин про смерть Преслі представник родини повідомив, що сім’я просить про "приватність у цей надзвичайно складний і болісний час".

Сінді Кроуфорд з чоловіком та сином Фото: Instagram/cindycrawford

Із запису розмови з диспетчером служби 911 стало відомо, що в Преслі сталася зупинка серця. Наразі проводиться розслідування.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Єдиний син Сінді Кроуфорд, Преслі Гербер, ймовірно, помер від передозування під час перебування в реабілітаційному центрі.

Преслі у 2023 році розповів у випуску подкасту "Studio 22" про боротьбу з депресією.

Як пройшли останні дні юнака та чому він відчував смуток.