"Худший кошмар": как Синди Кроуфорд переживает смерть сына (фото)

Американская супермодель Синди Кроуфорд пытается оправиться от шокирующей утраты своего единственного сына Пресли Гербера.

Юноша скончался 20 сентября. В СМИ распространяется информация, что причиной стала передозировка на фоне тяжелого психического состояния.

Как Синди Кроуфорд переживает утрату сына

"Они были очень близки. То, что вы видели в интернете и прессе, не было просто игрой на публику. У них была очень сплочённая семья, а Кайя и Пресли были больше, чем просто брат и сестра. Синди, судя по всему, просто разбита горем", — сообщил изданию Page Six их источник.

По словам другого инсайдера: "Синди в отчаянии. Она совершенно опустошена. Это худший кошмар для любого родителя, и семья до сих пор пытается осознать всё, что произошло".

Синди Кроуфорд с детьми Фото: Instagram/Cindy Crawford

Умер сын Синди Кроуфорд

Пресли умер, по всей видимости, от передозировки наркотиков: 20 сентября полицию Санта-Моники (штат Калифорния) вызвали в местный реабилитационный центр. Источники сообщают, что он начал лечение именно в те выходные, когда констатировали его смерть. Юноше было всего 27 лет.

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После появления новостей о смерти Пресли представитель семьи сообщил, что семья просит "уважать их частную жизнь в это чрезвычайно сложное и тяжелое время".

Синди Кроуфорд с мужем и сыном Фото: Instagram/cindycrawford

Из записи разговора с диспетчером службы 911 стало известно, что у Пресли произошла остановка сердца. В настоящее время ведётся расследование.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Единственный сын Синди Кроуфорд, Пресли Гербер, вероятно, скончался от передозировки во время пребывания в реабилитационном центре.

В 2023 году Пресли рассказал в выпуске подкаста "Studio 22" о борьбе с депрессией.

Как прошли последние дни юноши и почему он испытывал грусть.