Вел себя странно: как прошли последние дни 27-летнего сына Синди Кроуфорд

Стали известны подробности последних дней жизни Пресли Гербера перед его внезапной смертью в возрасте 27 лет.

Пресли Гербер — сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера — переживал сложный период и искал помощи в последние дни своей жизни. Об этом пишет Page Six.

Последние дни Пресли Гербера

"В последние недели он вел себя несколько странно. Чего-то не хватало. На энергетическом уровне он казался не похожим на самого себя", — сообщил источник в понедельник, на следующий день после того, как 27-летний парень скончался в реабилитационном центре в Санта-Монике, штат Калифорния.

Пресли, который пытался пойти по стопам своей матери и сестры Каи Гербер в модельном бизнесе, по словам инсайдера, "испытывал отсутствие цели в жизни", "не мог найти своё место" и "не знал, куда двигаться дальше и чем заниматься".

Видео дня

"Он боролся со многими проблемами, но очень, очень хотел избавиться от зависимости. Он был таким хорошим человеком", — добавил источник.

Пресли, как сообщается, прибыл в реабилитационный центр в выходные.

"Он обратился туда, потому что понимал, что нуждается в помощи. Его состояние было тяжелым. Он всегда страдал от низкой самооценки, ему было трудно принять себя таким, какой он есть, и почувствовать уверенность в себе", — рассказал источник.

По данным Департамента судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, медики констатировали смерть Пресли в 9:45 утра в воскресенье — примерно через 10 минут после того, как полиция Санта-Моники получила сообщение о вероятной передозировке.

Пресли Гербер с родителями и сестрой Фото: Instagram/Cindy Crawford

Из записи разговора с диспетчером службы 911 стало известно, что у Пресли произошла остановка сердца.

Причина и обстоятельства смерти сына Синди Кроуфорд в настоящее время устанавливаются. В Департаменте судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес сообщили, что для установления причины смерти были назначены дополнительные анализы и исследования.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Единственный сын Синди Кроуфорд, Пресли Гербер, вероятно, скончался от передозировки во время пребывания в реабилитационном центре.

В 2023 году Пресли рассказал в выпуске подкаста "Studio 22" о борьбе с депрессией.

Сын Синди Кроуфорд в 2022 году сделал предложение своей девушке Лекси Вуд.